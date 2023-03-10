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Beyaz Gazete
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Bursaspor'un bir maçı daha seyircisiz oynanacak!

PFDK tarafından iç sahada 9 maç seyircisiz oynama cezasına çarptırılan Bursaspor'un deplasmanda oynayacağı Esenler Erokspor karşılaşmasının da seyircisiz oynanacağı açıklandı.

Ekleme: 10.03.2023 - 19:36 Güncelleme: 10.03.2023 - 19:37 / Editör: Ozge Selin
TFF 2. Lig Beyaz Grup'un 25. haftasında Amed Sportif Faaliyetler'i ağırladığı müsabakada çıkan olaylar nedeniyle 9 maç seyircisiz oynama cezası alan Bursaspor'un bir maçının daha seyircisiz oynaması kararlaştırıldı.

26. hafta maçında deplasmanda Esenler Erokspor ile karşı karşıya gelecek olan Bursaspor, İlçe Spor Güvenlik Kurulu'nun karşılaşmanın seyircisiz olarak oynanmasına karar verdiğini duyurdu.

Düşme potasının hemen üzerinde bulunan Bursaspor, bu mücadeleyi kazanıp alt sıralardan tamamen uzaklaşmak isterken, lider Çorum FK'nin 4 puan gerisinde 4. sırada yer alan Esenler Erokspor ise karşılaşmadan galip ayrılarak zirve yarışını sürdürmeyi hedefliyor.

Bursaspor'un bir maçı daha seyircisiz oynanacak!

Bursaspor ile Esenler Erokspor, yarın (11 Mart) saat 14:00'te karşı karşıya gelecek.

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