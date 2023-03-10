Bursaspor'un bir maçı daha seyircisiz oynanacak!

TFF 2. Lig Beyaz Grup'un 25. haftasında Amed Sportif Faaliyetler'i ağırladığı müsabakada çıkan olaylar nedeniyle 9 maç seyircisiz oynama cezası alan Bursaspor'un bir maçının daha seyircisiz oynaması kararlaştırıldı.26. hafta maçında deplasmanda Esenler Erokspor ile karşı karşıya gelecek olan Bursaspor, İlçe Spor Güvenlik Kurulu'nun karşılaşmanın seyircisiz olarak oynanmasına karar verdiğini duyurdu.Düşme potasının hemen üzerinde bulunan Bursaspor, bu mücadeleyi kazanıp alt sıralardan tamamen uzaklaşmak isterken, lider Çorum FK'nin 4 puan gerisinde 4. sırada yer alan Esenler Erokspor ise karşılaşmadan galip ayrılarak zirve yarışını sürdürmeyi hedefliyor.Bursaspor ile Esenler Erokspor, yarın (11 Mart) saat 14:00'te karşı karşıya gelecek.