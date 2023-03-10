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Başakşehir, Gent karşısında fırsat tepti...

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turunda Başakşehir deplasmanda Gent ile 1-1 berabere kaldı.

Ekleme: 10.03.2023 - 01:07 Güncelleme: 10.03.2023 - 01:08 / Editör: Ozge Selin
UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 tur maçlarının ilki bugün oynandı. Temsilcimiz Medipol Başakşehir, deplasmanda Belçika ekibi Gent ile karşılaştı.

Emre Belözoğlu Volkan Babacan, Ömer Ali Şahiner, Duarte, Touba, Lima, Mahmut Tekdemir, Serdar Gürler, Berkay Özcan, Karzev, Januzaj, Okaka 11'ini tercih etti.

Ev sahibi Gent ise Roef, Castro-Montes, Piatkowski, Ngadue-Ngadjui, Fortuna, Kums, De Sart, Fofana, Hong, Cuypers, Orban 11'iyle sahaya çıktı.

Başakşehir maça hızlı başladı ve 16. dakikada Okaka'nın golüyle 1-0 öne geçti. Berkay Özcan'ın pasıyla ceza sahası sol tarafında topla buluşan Serdar Gürler'in yaptığı şık ortada, kale sahası önünde müsait durumdaki Okaka kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu.

Belçika ekibi Gent 35'te bulduğu kontratakla skoru dengeledi. Ara pasla soldan ceza sahasına giren Fofana'nın yerden ortasında, penaltı noktası üzerindeki Cuypers vuruşunu yaptı. Kale sahasında Volkan Babacan'ın kontrol edemediği topu Orban ağlara göndererek skoru 1-1 yaptı.

Mücadelenin kalan bölümünde gol sesi çıkmadı.

İki takım arasındaki rövanş maçı 16 Mart Perşembe günü 20.00'de Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak.

Maçtan dakikalar
16. dakikada Medipol Başakşehir 1-0 öne geçti. Berkay Özcan'ın pasıyla ceza sahası sol tarafında topla buluşan Serdar Gürler'in yaptığı şık ortada, kale sahası önünde müsait durumdaki Okaka kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-1.

24. dakikada gelişen Gent atağında sağdan yapılan ortada, ceza sahasında kaleci Volkan Babacan'ın uzaklaştırdığı topu sol çaprazda Fofana kontrol etti. Bu futbolcu uygun durumda yaptığı kötü vuruşta, meşin yuvarlağı üstten auta gönderdi.

25. dakikada Castro-Montes'in sağdan ortasına ceza sahasında Kums'un yaptığı kafa vuruşunda, top üstten dışarı çıktı.

35. dakikada Gent beraberliği sağladı. Ara pasla soldan ceza sahasına giren Fofana'nın yerden ortasında, penaltı noktası üzerindeki Cuypers vuruşunu yaptı. Kale sahasında Volkan Babacan'ın kontrol edemediği topu Orban ağlara göndererek skoru 1-1 yaptı.

45+2. dakikada Castro-Montes'in gönderdiği uzun topta sağdan hızla ilerleyen Orban, ters taraftan ceza sahasına giren Hong'a pasını çıkardı. Ceza sahasında uygun durumda bulunan Hong'un uzanarak ayak koyduğu top, yandan dışarı gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.

55. dakikada Serdar Gürler'in ceza yayı içinden yaptığı vuruşta, kaleci Roef topu kontrol etti.

63. dakikada Medipol Başakşehir çok önemli bir pozisyondan yararlanamadı. Aleksic'in pasıyla sağdan ceza sahasına giren Deniz Türüç, kaleci Roef'i de geçtikten sonra son çizgide vuruşunu yaptı. Kaleye paralel giden top ters taraftan dışarı çıktı.

88. dakikada De Sart'ın sağdan yaptığı ortaya ceza sahasında Depoitre'nin kafa vuruşunda, kaleci Volkan Babacan üst direğe de çarpan topu kontrol etti.

Karşılaşma 1-1 berabere tamamlandı.
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