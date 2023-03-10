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Ahmet Nur Çebi'den play-off açıklaması! 'Kayserispor yöneticiler gevezelik etmesin'

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, günlerdir konuşulan play-off ve ligden çekilen takımlardan alınan puanların silinmesi tartışmasıyla ilgili konuştu. Onur Bulut transferini mahkemeye taşıyan Kayserispor yönetimine sert tepki gösteren Başkan Çebi, depremden etkilenen bölgelere okul yapmak için 'Bırakmam Seni Türkiyem' kampanyası başlattıklarını da duyurdu.

Ekleme: 10.03.2023 - 13:42 Güncelleme: 10.03.2023 - 13:43 / Editör: Ozge Selin
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, 'Bırakmam Seni Türkiyem' kampanyası çerçevesinde Vodafone Park'ta basın toplantısı düzenledi. Toplantıya Başkan Çebi'nin yanı sıra Asbaşkan Serhan Çetinsaya ve Genel Sekreter Mehtap Ferah da katıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra yardımlar konusunda Türk halkının birlik ve beraberlik içinde olduğunu söyleyen Ahmet Nur Çebi, "Bu çok uzun süreli bir iştir. Unutmamalıyız, bırakmamalıyız. 'Bırakmam Seni Türkiyem' kampanyasıyla depremlerden zarar gören ailelere destek olmaya gayret edeceğiz. Beşiktaş olarak, sivil toplam örgütü olarak elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz, durmayacağız. Yardım kampanyaları ve destek çalışmaları amacına ulaşmıştır. Yeterli olmamıştır ama amacına ulaşmıştır. Stadımızın merkezi bir yerde olması nedeniyle bütün yardımseverlerin getirdiklerini teslim aldık. Günlerce bu operasyonlarımız devam etti. Her türlü imkanı bize sunan halkımızın verdiklerinin hepsini düzgün bir şekilde gerektiği yerlere ulaştırıyoruz. Yardımlarımızın sağlıklı bir şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması bilmek huzurdu. Taraftarlarımızın 'Çocuklar gülsün' kampanyası ile stadımızda yapmış oldukları, 4-5 milyar civarında izlenme gören bu kampanyamızın ne kadar faydalı olduğunu, Beşiktaş'ın da böyle bir hususta ön ayak olmasından dolayı gurur duyuyorum" diye konuştu.

Hatay ziyaretinde gördüğü tablonun çok kötü olduğu dile getiren Başkan Çebi, "Bu işin peşini bırakmamamız gerekiyor. Hatayspor'u ziyaret giderken çökmüş iki okulu gördükten sonra çocuklarımız için okul yapmamız gerektiği algısı oluştu. Bu kampanyaya bu sebeple başlattık. 'Omuz omuza' kampanyasına da 'Tek Yürek' kampanyasının içerisinde de bulunduk. Beşiktaşımızın oluşturduğu kampanyayı bugün başlatıyoruz" şeklinde konuştu.

SERHAN ÇETİNSAYA: OKULLARDA 10-12 DERSLİK OLACAK

Yapılacak okullarla ilgili bilgiler veren Serhan Çetinsaya, "Başkanımızla olan Hatay gezisinde gördüğü iki yıkık okulun bizleri psikolojik olarak etkilemesiyle okul projesinin ilk kıvılcımı atıldı. Yönetim kurulu olarak toplantımızdan sonra okul yapma niyetimizi başkanımızın önderliğinde Milli Eğitim Bakanımız Mahmut Özer beyi arayarak ilettik. Kendisi prefabrik ya da konteyner yapılarla daha adetli okul yapılıp, yapılmayacağını sordu. Hafif çelik malzemelerle 10-12 derslik, içinde güncel teknolojik tüm verileri barındıran bir okul projesi tasarladık. Milli Eğitim'e ilettik. Onlar da her tülü kolaylık sağladılar. Hızlı şartname oluşumu oldu. Önümüzdeki hafta yer teslimini yapabilecek seviyedeyiz. Bakanımız, öncellikle Malatya'da teknokentte bir okulla başlamamızı söyledi. Gelecek bağışlara göre hedefin sonu yok. Okullar tek katlı, hafif çelik, 700 metrekare zemin alanına oturan, 1 haftada fabrikadan çıkabilecek yapılar. Okul içerinde müdür odası, öğretmen odası, kantin, mutfak, 10-12 derslik ve bilgisayar odası olacak" ifadelerini kullandı.

YÖNETİM KURULUNDAN 10 MİLYON TL

Başkan Ahmet Nur Çebi projeye yönetim kurulu olarak 10 milyon TL bağışladıkları açıkladı. Çebi, en az 6 bölgeye 6 okul yapmayı planladıklarını da söyledi.

Deprem bölgelerinde ziyaretinde unutamadığı bir anısının sorulması üzerine Başkan Çebi, "Hatay'da sokak kapalıydı. Yanımızdaki arkadaş; 'Hemen çıkmalıyız' dedi, 'Yandaki bina her an çökebilir' dedi. O an ürperdiğimizi, paniklediğimi söyleyebilirim. O an anladık ki sürekli orada olan insanlar vardı, onların durumunu daha da iyi anlayabiliyoruz. Hatayspor tesislerine giderken yıkılan okulların manzarası da beni oldukça etkiledi. Oldukça korkuttu. Yardım projelerimizin öncelikli konusu çocuklar olduğu için öncelikli olarak icraatlarımızdan biri de okul oldu" dedi.

'Depremzedelere yardım için Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe arasında maç yapılacak mı sorusuna?' Başkan Ahmet Nur Çebi, "Lig devam ediyor, milli takımımızın müsabakaları var. Böyle bir süreç oluşturulabilir mi emin değilim. Diğer kulüplerimizi de bu konu da elinden geldiğini yaptıklarını biliyorum ama bu süreç nasıl olur bilmiyorum. Hazırlık döneminde yapılacak maçların gelirini yine depremzede vatandaşlarımıza yönlendirmeyi düşünüyoruz. Tüm kulüplerin bu şekilde hareket etmesi için de biz bunu bir teklif olarak önlerine sunmayı düşünüyoruz" açıklamasında bulundu.
"HAZIRLIK MAÇLARININ GELİRLERİNİ DE DEPREMZEDELERE YÖNLENDİRMEYİ DÜŞÜNÜYORUZ"
Depremzedelere yardım için Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe arasında maç yapılacak mı sorusuna?' Başkan Ahmet Nur Çebi, "Lig devam ediyor, milli takımımızın müsabakaları var. Böyle bir süreç oluşturulabilir mi emin değilim. Diğer kulüplerimizi de bu konu da elinden geldiğini yaptıklarını biliyorum ama bu süreç nasıl olur bilmiyorum. Hazırlık döneminde yapılacak maçların gelirini yine depremzede vatandaşlarımıza yönlendirmeyi düşünüyoruz. Tüm kulüplerin bu şekilde hareket etmesi için de biz bunu bir teklif olarak önlerine sunmayı düşünüyoruz" açıklamasında bulundu.

PLAY-OFF AÇIKLAMASI VE TFF'YE ÇAĞRI

Hakemlerle ilgili görüşlerimde hiçbir değişiklik yok. Seneler evvel ne söylediysem aynısını söylemeye devam ettim. Hakemler yenilenmeli. Genç arkadaşlarımız gelmeli dedim. Bunlarla ilgili aksiyon alındı, sonra vazgeçildi. Play-off ile ilgili ne yazılı ne sözlü bir konuşmamız söz konusu olmuştur. Herhangi bir talebimiz bir açıklamamız olmadı. Ne hikmetse Beşiktaş ve şahsım üzerinden gerginlik yaratabilecek konuları birileri dile getiriyor. Ben, o konuya soru üzerine cevap verdim. O soruya verdiğimiz cevabın haklılığı ortaya çıktı. TFF, oynanamayan maçlara dair aldığı puan kararını gözden geçirmeli.

"KAYSERİSPOR YÖNETİCİLERİ GEREKSİZ GEVEZELİK ETMESİN"

Onur transferi, bizim için etik bir transfer olmaktan başka bir şey değildir. Kayserispor yöneticileri haklı olduklarını düşünüyorsa gidecekleri yer bellidir. Gereksiz gevezelik etmelerine ve Beşiktaş'ı küçük düşürücü ifadede bulunmalarını doğru bulmuyorum. Kendilerine çeki düzen versinler, burası Beşiktaş. Bir futbolcu, gider ayak size 1 milyon euro kazandırmak için bir kağıda imza atıyorsa saygı duymak gerekir. Onu bir odaya koyup kumpas kurmak doğru bir şey değildir.
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