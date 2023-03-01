Milli futbolcu, Atletico Madrid ile sözleşme imzaladı

Premier Lig ekibi Leicester City ile sezon sonunda sözleşmesi sonra erecek olan Çağlar Söyüncü, Atletico Madrid ile ön anlaşma imzaladı.

Premier Lig ekibi Leicester City ile sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Çağlar Söyüncü, Atletico Madrid ile ön anlaşma imzaladı. Milli futbolcu, Freiburg'dan 21 milyon euro bonservisle transfer olduğu İngiliz ekibinden, bedelsiz ayrılacak. Bu sezon teknik direktör Brendan Rodgers ile problem yaşayan Çağlar, ligde sadece 4 maçta forma giyebildi.



Bu sezon Leicester City formasıyla Premier Lig'de sadece 2 maça çıkan Çağlar Söyüncü'nün yeni adresi belli oldu. Milli futbolcunun bir sonraki durağı dünya devi olacak.



ATLETICO MADRID İLE ANLAŞTI



Todofichajes sitesinde yer alan habere göre, sezon sonunda Leicester City ile sözleşmesi sona erecek Çağlar Söyüncü, Atletico Madrid ile ön anlaşma imzaladı.



21 MİLYON EUROYA TRANSFER OLMUŞTU



Brendan Rodgers yönetimindeki Leicester City'de bu sezon ligde 4 maçta forma giyebilen Çağlar Söyüncü, İngiliz ekibine 2018'de Freiburg'dan 21 milyon euro karşılığında transfer olmuştu.