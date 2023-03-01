Mehmet Muharrem Kasapoğlu: Süper Lig önümüzdeki iki hafta şifresiz yayınlanacak

Türkiye'nin yüreği meydana gelen depremlerle yandı. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde 9 saat arayla 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.Yaşanan bu facianın ardından spor dünyası tek yürek oldu. Bu depremin ardından TFF "Omuz Omuza" yardım kampanyasını başlattı. Yardım gecesinde spor dünyasının önemli isimleri bir araya geldi.Depremzedeler için bağış kampanyasına katılan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, açıklamalarda bulundu.Önümüzdeki iki hafta boyunca maçların şifresiz olacağını söyleyen Kasapoğlu, şöyle dedi:"Liglerimizin yayıncı kuruluşu olarak BeIN Sports ile yaptığımız görüşmede ligin önümüzdeki iki haftasındaki tüm maçları şifresiz yayınlanma kararı alındı."Mehmet Muharrem Kasapoğlu, açıklamalarının devamında şunları söyledi:"Zor günlerden geçiyoruz. Böyle günlerde acımızı hafifletecek tek yol ortak duygumuzu bir araya getirecek birlik ve beraberliktir. İlk günden itibaren aziz milletimizin bu birlikteliği gösterdiğini gördük. Peş peşe yaşanan depremler sonrası yaraları sarmak için kulüplerin bir arada mücadele etmesi mutluluk verici. İnşallah bu gece de aynı birlik ve beraberliği taçlandıracak bir gece olacak. Spor zor zamanlarda insanlara moral veren bir güç. bu dönemde buna şahitlik ediyoruz. Arması, rengi farklı da olsa kulüplerin tarihe geçen bir dayanışma örneği sergilediğini görüyoruz."