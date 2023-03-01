Jorge Jesus'u bekleyen tehlike! UEFA...

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Sevilla ile eşleşti.Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus, grup mücadeleleri sırasında AEK Larnaca maçında sahaya geç çıktığı için 1 yıl sonrasına ertelemeli 1 maç ceza almıştı.Brezilyalı teknik adamın Avrupa'da kalan maçlarda dikkatli olması gerekiyor.Jorge Jesus, bir ceza daha alırsa ertelemeli cezasını bu sene çekmesi gerekebilir ve ceza aldığı maç dahil 2 maç cezalı duruma düşebilir.