Jorge Jesus'u bekleyen tehlike! UEFA...
Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus'un UEFA Avrupa Ligi'nde ertelemeli cezası olması nedeniyle kalan maçlarda dikkatli olması gerekiyor.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Sevilla ile eşleşti.
Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus, grup mücadeleleri sırasında AEK Larnaca maçında sahaya geç çıktığı için 1 yıl sonrasına ertelemeli 1 maç ceza almıştı.
CEZA ALIRSA DEVREYE GİRECEK
Brezilyalı teknik adamın Avrupa'da kalan maçlarda dikkatli olması gerekiyor.
Jorge Jesus, bir ceza daha alırsa ertelemeli cezasını bu sene çekmesi gerekebilir ve ceza aldığı maç dahil 2 maç cezalı duruma düşebilir.
Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus, grup mücadeleleri sırasında AEK Larnaca maçında sahaya geç çıktığı için 1 yıl sonrasına ertelemeli 1 maç ceza almıştı.
CEZA ALIRSA DEVREYE GİRECEK
Brezilyalı teknik adamın Avrupa'da kalan maçlarda dikkatli olması gerekiyor.
Jorge Jesus, bir ceza daha alırsa ertelemeli cezasını bu sene çekmesi gerekebilir ve ceza aldığı maç dahil 2 maç cezalı duruma düşebilir.