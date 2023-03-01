Beşiktaş-Ankaragücü maçı için taraftar kararı!

Beşiktaş-Ankaragücü maçına, İl Güvenlik Kurulu kararı gereğince Ankaragücü taraftarları alınmayacak.

Spor Toto Süper Ligi'nde Pazar günü oynanacak Beşiktaş-Ankaragücü maçına, İl Güvenlik Kurulu kararı gereğince Ankaragücü taraftarları alınmayacak.



BEŞİKTAŞ TARAFINDAN YAPILAN AÇIKLAMA



MKE Ankaragücü Karşılaşması İl Güvenlik Kurulu Kararı;



- Ankaragücü karşılaşmasında sadece Beşiktaş A.Ş. logolu Passolig kart sahibi taraftarlarımız bilet satın alabilirler.



- 10.02.2022 tarihinden itibaren Ankaragücü logolu Passolig kartlarını iptal eden taraftarlar karşılaşmaya bilet satın alamayacaktır.



- Karşılaşmaya bilet satın alan taraftarlar ve kombine sahipleri biletlerini transfer edemeyecektir.



- Ankaragücü karşılaşmasında Misafir tribünü, rakip takım taraftarı için satışa kapalı olup Misafir tribünü koltukları Beşiktaş taraftarı için satışa sunulacaktır.



