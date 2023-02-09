TFF acı haberi duyurdu: Derin bir üzüntüyle öğrendik

Kahramanmaraş İstiklalspor oyuncusu Saruhan Bolat, ülkemizi yasa boğan deprem felaketinde hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş İstiklalspor'un futbolcusu Saruhan Bolat, Kahramanmaraş'taki depremde hayatını kaybetti.



TFF'den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



'Bölgesel Lig kulüplerinden Kahramanmaraş İstiklal Spor'un futbolcusu Saruhan Bolat'ın ülkemizi yasa boğan deprem felaketinde hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.'



'Saruhan Bolat'a Allah'tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve Kahramanmaraş İstiklal Spor camiasına başsağlığı dileriz.'