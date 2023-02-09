Ronaldo, Dybala ve Bonucci'nin formaları afetzedeler için 5 milyon liraya satıldı

Milli oyuncu Merih Demiral; Dybala, Bonucci ve Ronaldo'nun imzalı formasının açık artırmaya çıktığını açıklamıştı.Başarılı futbolcumuz sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Griezmann ve Morata'nın da bağış kampanyasına katılmak için forma gönderdiğini söylemişti.Merih Demiral son duyurusunda ise Ronaldo, Dybala ve Bonucci formalarının toplamda 5 milyon liraya satılarak AHBAP'a bağışlandığını duyurdu. Griezmann ve Morata'nın formaları için ise açık artırmanın devam ettiği öğrenildi.