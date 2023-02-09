Ronaldo, Dybala ve Bonucci'nin formaları afetzedeler için 5 milyon liraya satıldı
Merih Demiral, açık artırmaya sunulan 3 formanın 5 milyon liraya satıldığını duyurdu. Başarılı oyuncu açık artırmada 2 formanın daha satılmayı beklediğinin altını çizdi.
Milli oyuncu Merih Demiral; Dybala, Bonucci ve Ronaldo'nun imzalı formasının açık artırmaya çıktığını açıklamıştı.
Başarılı futbolcumuz sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Griezmann ve Morata'nın da bağış kampanyasına katılmak için forma gönderdiğini söylemişti.
5 milyon liraya satıldı
Merih Demiral son duyurusunda ise Ronaldo, Dybala ve Bonucci formalarının toplamda 5 milyon liraya satılarak AHBAP'a bağışlandığını duyurdu. Griezmann ve Morata'nın formaları için ise açık artırmanın devam ettiği öğrenildi.
Başarılı futbolcumuz sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Griezmann ve Morata'nın da bağış kampanyasına katılmak için forma gönderdiğini söylemişti.
5 milyon liraya satıldı
Merih Demiral son duyurusunda ise Ronaldo, Dybala ve Bonucci formalarının toplamda 5 milyon liraya satılarak AHBAP'a bağışlandığını duyurdu. Griezmann ve Morata'nın formaları için ise açık artırmanın devam ettiği öğrenildi.