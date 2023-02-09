Maxim'den yürek burkan paylaşım: Enkazdan forması çıktı

Kahramanmaraş'ta yaşanan ve 10 ili etkileyen depremin ardından yıkılan binaların enkazlarından yürek burkan fotoğraflar ortaya çıktı. Bunlardan bir tanesini de Süper Lig'de Gaziantep Futbol Kulübü forması giyen Alexandru Maxim paylaştı.Rumen futbolcu, bir hayranının 44 numaralı kendi adını taşıyan formasının enkaz arasındaki görüntüsünü yayınladı. 32 yaşındaki yıldız paylaşımında üzüntüsünü ifade etti.