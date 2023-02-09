Gaziantep FK forması giyen Matej Hanousek, deprem anını anlattı! 'Hamile eşim ve 3 yaşındaki oğlumu...'

Türkiye'yi yasa boğan 7,7'lik Kahramanmaraş merkezli deprem, Hatay, Gaziantep, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Kilis'te de ağır yıkımlara neden oldu. "30 saniyede cehennemi yaşadım" diyen Gaziantep FK forması giyen Matej Hanousek, deprem anında yaşadıklarıyla ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı.

Türkiye'yi yasa boğan 7,7'lik Kahramanmaraş merkezli deprem, Hatay, Gaziantep, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Şanlıufa, Adıyaman, Malatya ve Kilis'te ağır yıkımlara neden oldu.



Merkez üssü Kahramanmaraş olan depreme Gaziantep'te yakalanan Çekyalı oyuncu Matej Hanousek, deprem anında yaşadıklarıyla ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı.



"Sabah 5 gibi uyandım. Hayatımda hiç cehennem görmedim ama şimdi Gaziantep'e benzediğini hayal ediyorum. Bu bir katliam...



Herhangi bir şeyle karşılaştırmak zor. 30 saniye cehennemi yaşadım. Evde mi kalsam, dışarı mı çıksam bilemedim. Her şey olabilirdi.



Pencereden, arabalarını binalardan olabildiğince uzağa sürmeye çalışan insanların kaçtığını gördüm. Derhal kulüpten diğer oyuncularla birlikte antrenman merkezine gitmem gerektiğine dair birçok mesaj almaya başladım çünkü orası güvenliydi.



Hamile olan eşim ve üç yaşındaki oğlumuz ile kısa sürede giyindik. Pasaportlarımızı ve en gerekli eşyaları aldık. 15 dakika sonra evden çıkmıştık. Geceyi kulübün tesislerinde geçirdik. Sabah olunca Gaziantep merkeze arabayla yaklaşık 20 dakika uzaklıktaki evimize gittik. Korkunç bir karmaşa bulduk. Neredeyse her şey yerdeydi. Masa, sandalyeler, oğlumun oyuncakları...



"FOTOĞRAFLARA BAKAMIYORUM"



Dürüst olmak gerekirse, internetteki fotoğraflara bakmaktan kaçınıyorum çünkü daha öncekileri sitelerden gördüm. Salı günü özel uçakla Ankara'ya oradan da İstanbul'a geldim. Prag'a dönmeyi planlıyorum. Şu anda ailemle birlikte güvendeyim."



Eurosport, Hanousek'le yaptığı röportaj sonrasında Süper Lig'deki maçların ertelendiğine ve ikinci bir duyuruya kadar karşılaşmaların oynanmayacağına da değindi.



Bu sezon Gaziantep FK'de 22 maçta 1374 dakika süre alan Çekyalı sol bek, istikrarlı bir performans göstermişti.