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Galatasaray'ın yeni transferi Nicolo Zaniolo, depremzedelere 400 bin lira bağışladı

Galatasaray'ın yeni transferi Nicolo Zaniolo, Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem felaketine maddi destekte bulundu.

Ekleme: 9.02.2023 - 12:05 Güncelleme: 9.02.2023 - 12:28 / Editör: Ozge Selin
Salı gecesi sessiz sedasız İstanbul'a getirilen Galatasaray'ın yeni transferi Nicolo Zaniolo, önceki sabah yine gözlerden uzak şekilde sağlık kontrolünden geçirildi.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde başlatılan afet bölgelerine yönelik yardım kampanyasına mesai harcayan sarı-kırmızılı kulüp, Zaniolo transferi ile bu anlamlı organizasyonu gölgelemek istemedi.

400 bin lira bağışladı

İtalyan oyuncu, Galatasaray yönetiminin bu kararını anlayışla karşıladı ve sosyal medya hesaplarından transferiyle ilgili paylaşımda bulunmadı. 23 yaşındaki ofansif orta saha, depremzedeler için yaptığı 400 bin TL'lik bağışla da takdir topladı.
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