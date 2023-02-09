Erling Haaland'dan Türkiye'ye destek paylaşımı!
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'nin yıldız futbolcusu Erling Haaland'dan deprem paylaşımı geldi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Norveçli oyuncu, "Kalbimiz sizinle" notunu düştü.
Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen tarihi felaket sonrası dünyanın birçok yerinden Türkiye'ye destek mesajları gelmeye devam ediyor. Son olarak İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'de forma giyen Erling Haaland destek paylaşımında bulundu.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Norveçli oyuncu, "Kalbimiz sizinle" notunu düştü.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Norveçli oyuncu, "Kalbimiz sizinle" notunu düştü.