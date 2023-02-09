Erling Haaland'dan Türkiye'ye destek paylaşımı!

Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen tarihi felaket sonrası dünyanın birçok yerinden Türkiye'ye destek mesajları gelmeye devam ediyor. Son olarak İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'de forma giyen Erling Haaland destek paylaşımında bulundu.Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Norveçli oyuncu, "Kalbimiz sizinle" notunu düştü.