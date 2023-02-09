  • USD: 18,81 - 18,84
  • EURO: 20,23 - 20,27
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Cengiz Ünder'in tişörtü: Türkiye için dua edin

Fransa Kupası son 16 turunda PSG'yi eleyen Marsilya'da Cengiz Ünder maç sonu gösterdiği tişörtle bir kez daha dikkatleri Türkiye'ye çekti.

Ekleme: 9.02.2023 - 15:56 Güncelleme: 9.02.2023 - 15:56 / Editör: Ozge Selin
Fransa Kupası son 16 turunda milli futbolcumuz Cengiz Ünder'in de ilk 11'inde yer aldığı Marsilya, sahasında Neymar ve Messi'li Paris Saint Germain'i konuk etti.

Maça hızlı başlayan Marsilya, 31. dakikada Alexis Sanchez'in penaltı golüyle öne geçti. PSG bu gole 45. dakikada Sergio Ramos'la karşılık verdi ve ilk yarı 1-1 tamamlandı.

PSG kaybetti

İkinci yarıya da etkili bir futbolla başlayan Marsilya, 57. dakikada Ruslan Malinovskyi ile tekrar öne geçti. Kalan dakikalarda PSG baskısını artırsa da sonuç alamadı ve Marsilya sahadan 2-1 galip ayrılarak adını çeyrek finale yazdırdı.

"Türkiye için dua edin"

Öte yandan Milli futbolcumuz Cengiz Ünder'in maç sonunda formasının altında yer alan tişörtte Pray for Türkiye (Türkiye için dua edin) yazması dikkat çekti.

Cengiz Ünder'in tişörtü: Türkiye için dua edin

Kahramanmaraş depremi ölü sayısı ve yaralı sayısı açıklandı: AFAD ve yetkililerden son dakika deprem açıklamaları
Başkan Erdoğan'dan Kilis Devlet Hastanesi'nde depremzedelere ziyaret
Orhan Tatar: Doğu Anadolu Fay Zonu 3-4 metrelik deformasyona uğradı
Bakan Mehmet Muş’tan Kılıçdaroğlu’na ekipman ve vergi yanıtı: Bu konuda engel yok
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kilis'te konuşuyor...
Deprem sonrası sessizliğe gömülen Netflix, Spotify ve Starbucks'tan zoraki taziye: Disney+ hala suskun
Türkiye genelinde okullar 20 Şubat'a kadar tatil edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar...
Kahramanmaraş depreminde ölü ve yaralı sayısı ile ilgili yeni açıklama...
Bakan Bozdağ: Yıkılan binalarla ilgili adli soruşturma başlatıldı
Kemal Kılıçdaroğlu'na tepkiler çığ gibi! 'Yunanistan kadar olamadın'
CHP'li Özgür Özel'in yardım yalanını AFAD çürüttü: Bir de bu dezenformasyona zaman ayırmak zorunda kaldık
İspanya ekibinden duygusal paylaşım: Asıl kahraman buradaki halk
Deprem felaketi sonrası Akkuyu NGS’den güvenlik açıklaması
Bakan Özer: Deprem bölgesindeki okullarda devam şartı aranmayacak
Depremden etkilenen 10 ili kapsayan OHAL tezkeresi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar...
Can Dündar deprem sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı
Mucizenin adı 20 günlük Kerem bebek
Bakanlık duyurdu: Deprem bölgesinde maaşlar yatırılıyor
Deprem sırasında ve sonrasında yapılması gerekenler

Deprem sırasında ve sonrasında yapılması gerekenler

Deprem bölgesinde hava nasıl olacak? Depremden etkilenen 10 ilde hava durumu

Deprem bölgesinde hava nasıl olacak? Depremden etkilenen 10 ilde hava durumu

Depremden 76 saat sonra mucize kurtuluş: Üçü de enkazdan peş peşe çıkarıldı

Depremden 76 saat sonra mucize kurtuluş: Üçü de enkazdan peş peşe çıkarıldı

Depremin boyutu ekipleri dehşete düşürdü: Böyle bir yıkıma asla hazır olunmaz

Depremin boyutu ekipleri dehşete düşürdü: Böyle bir yıkıma asla hazır olunmaz

İtalyan uzmandan depreme ilişkin çarpıcı tespit: 130 kat daha büyük kayma üç metreyi aşacak

İtalyan uzmandan depreme ilişkin çarpıcı tespit: 130 kat daha büyük kayma üç metreyi aşacak

Uzman Jeofizikçiden çarpıcı sözler: Japonya ile kıyaslanamaz

Uzman Jeofizikçiden çarpıcı sözler: Japonya ile kıyaslanamaz