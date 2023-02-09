Cengiz Ünder'in tişörtü: Türkiye için dua edin

Fransa Kupası son 16 turunda milli futbolcumuz Cengiz Ünder'in de ilk 11'inde yer aldığı Marsilya, sahasında Neymar ve Messi'li Paris Saint Germain'i konuk etti.Maça hızlı başlayan Marsilya, 31. dakikada Alexis Sanchez'in penaltı golüyle öne geçti. PSG bu gole 45. dakikada Sergio Ramos'la karşılık verdi ve ilk yarı 1-1 tamamlandı.İkinci yarıya da etkili bir futbolla başlayan Marsilya, 57. dakikada Ruslan Malinovskyi ile tekrar öne geçti. Kalan dakikalarda PSG baskısını artırsa da sonuç alamadı ve Marsilya sahadan 2-1 galip ayrılarak adını çeyrek finale yazdırdı.Öte yandan Milli futbolcumuz Cengiz Ünder'in maç sonunda formasının altında yer alan tişörtte Pray for Türkiye (Türkiye için dua edin) yazması dikkat çekti.