  • USD: 18,81 - 18,84
  • EURO: 20,21 - 20,25
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

TFF açıkladı! Ara transfer sezonu uzatılıyor...

TFF, ara transfer döneminin 10 gün uzatılmasına yönelik talebin FIFA'ya iletildiğini açıkladı. TFF yaptığı açıklamada, "FIFA ile yapılan görüşmelerde transfer döneminin 10 gün süreyle uzatılmasına ilişkin sözlü olarak onay alınmış olup, yazılı onay süreci beklenmektedir." dedi.

Ekleme: 8.02.2023 - 15:01 Güncelleme: 8.02.2023 - 15:01 / Editör: Ozge Selin
TFF tarafından yapılan açıklamanını tamamı...

"FIFA'nın Futbolcuların Statüsü ve Transferleri Talimatı'nın ulusal düzeyde de bağlayıcı olan düzenlemelerine uygun olarak; profesyonel futbolculara ilişkin 2022-2023 futbol sezonu ikinci transfer ve tescil dönemi maksimum 28 gün olacak şekilde 12 Ocak 2023 - 8 Şubat 2023 tarihleri arasında belirlenmişti.

Ancak, ülkemizde yaşanan deprem felaketleri nedeniyle milli yas ilan edilerek 10 ilimizde OHAL kararı alınması sebebiyle; Federasyonumuz transferde olumsuzluklar yaşanmaması adına 06.02.2023 tarihinde FIFA'ya resmi bir şekilde başvuru yaparak, içinde bulunduğumuz transfer döneminin uzatılmasını talep etmiştir. FIFA ile yapılan görüşmelerde transfer döneminin on gün süreyle uzatılmasına ilişkin sözlü olarak onay alınmış olup, yazılı onay süreci beklenmektedir.

Kamuoyunun bilgilerine sunarız."

Kahramanmaraş depreminde ölü ve yaralı sayısı ile ilgili yeni açıklama...
Türkiye'den Twitter'a 'deprem' uyarısı: Dezenformasyonlara karşı sorumluluklara işaret edildi
Ömer Çelik: 'En büyük arzumuz, temennimiz enkaz altındaki canlarımıza sağ salim kavuşmak'
Son dakika: Fuat Oktay'dan Kılıçdaroğlu'nun iftiralarına sert tepki: Deprem üzerinden siyaset yapanlara yazıklar olsun
AFAD adresleri duyurdu: Deprem bölgesinden ayrılacaklar için tahliye toplanma merkezleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan Hatay'da konuşuyor
Bakan Özer: 'Deprem bölgesindeki öğrencilerin istedikleri illere nakillerini yapacağız'
10 ile 77 Sahra Hastanesi! Yaralar sarılıyor: Bakan Koca duyurdu...
Depremden sonra bu hale geldi: Dehşetin boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi
Aliyev'den 'iki devlet tek millet' hamlesi: Gerekirse getirir tedavi ederiz
Yunan uzmandan analiz: Hasarın boyutu Yunanistan'ın tamamı kadar, hayatımda böyle bir şey görmedim! Çok merak edilen bir soruya cevap verdi
Başkan Erdoğan depremzedelerle görüştü! Kahramanmaraş'ta duygulandıran görüntüler
İHA'lar havadan görüntüledi! Depremin yıkıcı etkileri gözler önüne serildi
İskenderun neden sular altında kaldı? Hüseyin Öztürk deprem sonrası yaşanan olayı anlattı
Bakan Koca duyurdu! 10 ilde 77 sahra hastanesi kuruldu
Bakan Karaismailoğlu: Bilgisiz Kılıçdaroğlu'nu kaale almayınız
Fransız Hebdo'nun depremle alay ettiği aşağılık karikatürüne Yunanistan'dan tokat gibi cevap: Hepimiz Türk'üz!
Başkan Erdoğan deprem bölgesine gidiyor
Kahramanmaraş depreminden acı haberler! Vefat ve yaralı sayısı artıyor...
Enkaz altından babasının kollarına: Masal bebek 55 saat sonra kurtarıldı
Deprem sırasında ve sonrasında yapılması gerekenler

Deprem sırasında ve sonrasında yapılması gerekenler

İşte depremden etkilenen 10 ilin hava durumu: Kar, sağanak...

İşte depremden etkilenen 10 ilin hava durumu: Kar, sağanak...

Bakan Kasapoğlu il il duyurdu: İşte depremzedelerin kullanımına açılan tesis ve salonlar

Bakan Kasapoğlu il il duyurdu: İşte depremzedelerin kullanımına açılan tesis ve salonlar

İtalyan deprem uzmanı: Türkiye 3 metre hareket etti

İtalyan deprem uzmanı: Türkiye 3 metre hareket etti

Büyük yıkım havan çekildi: Görüntüler 1999 Marmara Depremi'ni hatırlattı

Büyük yıkım havan çekildi: Görüntüler 1999 Marmara Depremi'ni hatırlattı

Prof Dr. Şener Üşümezsoy'dan İstanbul Depremi açıklaması: Türkiye'deki en sakin yer!

Prof Dr. Şener Üşümezsoy'dan İstanbul Depremi açıklaması: Türkiye'deki en sakin yer!