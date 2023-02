Milli voleybolcular depremde hayatını kaybetti!

7,7 şiddetindeki depremde Malatya'da enkazın altında kalan Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin iki voleybolcusu Emincan Kocabaş ve Mehmet Can Ağırbaş'tan acı haber geldi.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 şiddetindeki depremde binlerce vatandaşımızı kaybederken, spor dünyası da ağır kayıplar veriyor. Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin voleybolcuları Emincan Kocabaş ve Mehmet Can Ağırbaş, depremde yaşamını yitirdi. Malatya Kırçuval Hotel'in enkazında kalan milli voleybolcuların cansız bedenlerine ulaşıldı.9 yıl Galatasaray alt yapısında oynayan Mehmet Can Ağırbaş, genç milli takımlarda da forma giymişti. 25 yaşındaki orta oyuncu, 2022-23 sezonunda Gebze Belediyesi'nden Malatya Büyükşehir Belediyesi'ne transfer olmuştu.Emincan Kocabaş da, Mehmet Can gibi 25 yaşındaydı ve milli takım formasını giymişti. 1995 doğumlu orta oyuncu, Milli Takım ile 2013'teki İslami Dayanışma Oyunları'nda mücadele etmiş ve madalya kazanmıştı.