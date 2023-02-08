Katar'dan büyük jest: Bilet gelirleri depremzedelere gönderilecek

Katar Yıldızlar Ligi, yaptığı açıklamayla yarın Katar Kupası'nda oynanacak olan yarı final karşılaşmalarının tüm bilet gelirlerinin, Türkiye ve Suriye'de depremden etkilenen vatandaşlara bağışlanacağını duyurdu.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve Suriye'yi de etkileyen depremler sonrasında spor dünyasından Türkiye ve Suriye'ye destekler gelmeye devam ediyor.



Katar Yıldızlar Ligi, bugün yaptığı açıklamayla yarın oynanacak olan Katar Kupası yarı final karşılaşmalarının bilet gelirlerinin Türkiye ve Suriye'ye gönderileceğini belirtti.



"Bilet alın, katkı sağlayın"



Organizasyonun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, depremden etkilenen vatandaşlara yardım etmek amacıyla böyle bir girişimin başlatıldığı ifade edildi. Ayrıca açıklamada, taraftarların bilet alarak bu girişime katkıda bulunması istenildi.



Katar, Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için 10 bin konteyner ev gönderecek



2 maç oynanacak



Katar Kupası Yarı Finali'nde yarın saat 16.40'da Al Sadd - Al Arabi, 19.45'te ise Al Duhail - Al Wakrah karşılaşmaları oynanacak.