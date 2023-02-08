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Galatasaray, Nicolo Zaniolo'yu kadrosuna kattı

Galatasaray'ın Roma'da kadro dışı kalan Nicolo Zaniolo'yu İstanbul'a getirip sağlık kontrolünden geçirdiği belirtildi.

Ekleme: 8.02.2023 - 10:27 Güncelleme: 8.02.2023 - 10:28 / Editör: Ozge Selin
Galatasaray'ın transferi için büyük çaba sarf ettiği İtalyan yıldız Nicolo Zaniolo İstanbul'a geldi.

İtalyan basını tarafından verilen bilgilere göre; Galatasaray'ın Roma'yla anlaşmasının ardından özel uçağa binen Zaniolo, akşamüstü saatlerinde İstanbul'a iniş yaptı. Genç oyuncunun deprem için yardım kampanyası yapan yöneticileri oyalamamak için kendi imkanlarıyla konakladığı otele geçtiği belirtildi.

Bonuslarla birlikte 20 milyon euro

Sağlık kontrollerinin ilk bölümünden geçen İtalyan yıldızın transferinin yetişmesi için bazı testlerin imza sonrasına bırakıldığı kaydedildi. Galatasaray, bu transfer için Roma'ya bonuslarla birlikte yaklaşık 20 milyon euro bonservis (15 milyon euro peşin + 5 milyon euro bonus) ücreti ödeyecek.

35 milyon euroya serbest kalacak

Zaniolo, Galatasaray'a 2027 yılına kadar imza atacak. Yıldız 10 numaranın sözleşmesinde ayrıca 35 milyon euroluk serbest kalma maddesi yer alacak. 23 yaşındaki orta saha bu sezon 17 maça çıkarken 2 gol 3 asistlik performans sergiledi.

Depresyonda iddiası

Öte yandan istatistik sitesi transfermrkt'in sitesinde futbolcunun sakatlığının sebebine "depresyon/tükenmişlik) yazılması dikkat çekti.

Galatasaray, Nicolo Zaniolo'yu kadrosuna kattı
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