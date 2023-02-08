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Christian Atsu'nun menajeri anlattı! 'Eve girdikten 20 dakika sonra...'

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili etkisi altında bırakan deprem felaketinde Hatayspor'un Ganalı yıldızı Christian Atsu da enkaz altında kalmıştı. Enkaz altından kurtarılan ve hastanede tedavi altına alınan Ganalı futbolcu Christian Atsu'nun menajeri, yaşananları bir bir anlattı. İşte Atsu'nun yaşadıkları...

Christian Atsu'nun menajeri anlattı! 'Eve girdikten 20 dakika sonra...'
Ekleme: 8.02.2023 - 13:09 Güncelleme: 8.02.2023 - 13:10 / Editör: Ozge Selin
Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili etkisi altında bırakan deprem felaketinde Hatayspor'un Ganalı yıldızı Christian Atsu da enkaz altında kalmıştı.

Türkiye'yi derinden sarsan depremler sonrası enkaz altından kurtarılan Hataysporlu Christian Atsu'nun menajeri, İngiliz basınına konuştu.

Mirror'a açıklamalarda bulunan oyuncunun Londra'daki menajeri Nana Sechere, 31 yaşındaki yıldızın evine sabaha karşı 4 gibi geldiğini ve depremin de yaklaşık 20 dakika sonra gerçekleştiğini söyledi.

İşte menajer Sechere'nin o sözleri:

Onunla en son pazar gece yarısı konuştum. Başka bir arkadaşının evinde oyun oynuyorlardı. 4 gibi evine geldi. 20 dakika sonra da deprem oldu. Kulüpten bir sorumlu beni arayana kadar durumu bilmiyordum.

Sabah 5'te Christian'dan haberim olup olmadığı soruldu. Bana Christian'ın kaldığı binanın çöktüğünü ve kendisinden haber alınamadığını söyledi.

Uyanık olduğunu umuyordum. 11 katlı bir binanın 9. katında oturuyordu. Kulüpten yetkililer onu bulmam için bana yardım etmeye çalıştı ancak bu zordu.

Doğal olarak onlar da kendi yakınlarını bulmaya çalışıyordu. İngiltere ve Gana kaynaklı haberlerde Christian'ın enkazdan çıkarıldığı yazıldı ama bana gelen resmi bilgi kulüpten salı sabahı 6'da ulaştı.

Bana Christian'ın hastanede olduğunu ve durumunun iyi olduğunu söylediler. Telefonu yanında yok ve doğal olarak numalar da ezberinde değil. Onunla konuşmak için biraz daha beklemek zorundayım.
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