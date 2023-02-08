1999 Gölcük depreminden kurtulan Kerem Aktürkoğlu Hatay'da! İşte o görüntüler...

Yüzyılın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremin ardından tüm Türkiye yaralarını sarmaya devam ediyor. Spor camiasının da bir araya gelerek seferber olduğu yardım çalışmalarına futbolcular da katılıyor. 1999 Gölcük depreminden sağ kurtulan Galatasaray'ın yıldızı Kerem Aktürkoğlu da yardım için Hatay'a gitti. İşte o görüntüler...

Tüm Türkiye' yasa boğan ve yüzyılın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremden sonra tüm ülke yaralarını sarmaya devam ediyor.



Bölgede devam eden arama kurtarma çalışmalarına Türkiye'nin dört bir yanından yardımlar gelirken, spor dünyası da tek yumruk olarak seferber oluyor.



Bölgeye tırlarla yardım gönderen kulüplerden biri olan Galatasaray, deprem bölgelerine 20'den fazla tır yardımı yaptığını açıkladı. Galatasaraylı oyuncular Nef Stadyumu'ndaki yardım merkezine giderek çalışmalara devam etti.



KEREM AKTÜRKOĞLU VE ERDEN TİMUR HATAY'A GİTTİ



Spor camiasının birlik ve beraberlik duruşu tüm dünyaya örnek olurken bu çalışamlara katılanlardan biri de Galatasaray'ın genç yıldızı Kerem Aktürkoğlu oldu. Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur ve futbolcu Kerem Aktürkoğlu, Hatay'daki yardım malzemelerinin dağıtım çalışmalarında yer aldı.



KEREM, 1999 YILINDAKİ GÖLCÜK DEPREMİNDE ENKAZDAN KURTULMUŞTU



Hatay'a giderek yardım çalışmalarına katılan Kerem Aktürkoğlu, bilindiği üzere 1999 Gölcük depreminden de kurtulanlardan biri. L'Equipe' gazetesi geçtiğimiz sene yaptığı haberde, 1999 depreminde henüz 1 yaşında olduğu ortaya çıkan Kerem Aktürkoğlu'nun enkazdan kurtulduğu ifade edilmişti.



Haberde Kerem Aktürkoğlu'nun kariyerinden önemli detaylara yer verilirken 1999 yılında İzmit'te meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki depremde enkazdan kurtulup Türk futbolunun umudu olduğu detayına yer verilmişti: L'Equipe'deki Kerem Aktükoğlu haberinin detayında şu ifadeler yer almıştı;



"İzmit adeta yıkıldı. Ağustos 1999'da Türkiye'de 7.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Belediye başkanı molozların arasında, özellikle de dokuz aylık torununun hayatını kurtarmakla uğraşıyordu. Kerem Aktürkoğlu'nu sağ salim kurtarmayı başarır, bu tüm Aktürkoğlu ailesini sevindirir."



"Daha sonra ise Galatasaray, 'Harry Potter' lakabının hakkını verircesine sihirli değneğini sallayarak kahramanlıklara imza atan bu mucizevi sol kanat oyuncusunu transfer etti."



23 yaşındaki genç yıldız, bu sezon Fatih Terim yönetiminde kendini göstermeyi başararak ana kadroya girmeyi başarmıştı. Fatih Terim, Eylül 2020'de Erzincanspor'dan transfer ettiği Kerem ile özel olarak ilgilendi. Kerem'in Franck Ribery'yi anımsatan bir hikayesinin olduğu da vurgulandı.



KARİYERİNE GÖLCÜKSPOR'DA BAŞLADI



Futbolculuk kariyerine Gölcükspor altyapısında başlayan Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray'a geldiği günden itibaren adından söz ettirdi ve A Milli Takım'a kadar yükselmeyi başardı.



DEDESİ ESKİ BELEDİYE BAŞKANI



Kerem Aktürkoğlu'nun dedesi olan Şaban Aktürkoğlu, 1977-80 ve 1989-94 olmak üzere iki dönem Gölcük Belediye Başkanı olarak görev yapmıştı.



DRİES MERTENS VE EŞİNDEN YARDIM ÇALIŞMALARINA DESTEK



Galatasaray, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde ciddi hasarlara sebep olan depremlerin ardından, başlattığı yardım kampanyası ile toplanan malzemeleri afet bölgelerine göndermeye devam ediyor. Bu çalışmalara sarı-kırmızılıların Belçikalı futbolcusu Dries Mertens de katıldı. Mertens, eşiyle birlikte Nef Stadyumu'ndaki yardım merkezine gelerek çalışmalara destek verdi.

Son dakika haberi: 1999 Gölcük depreminden kurtulan Kerem Aktürkoğlu Hatay'da! İşte o görüntüler...TEKNİK DİREKTÖR OKAN BURUK DA YARDIMLARA KATILDI



Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Nef Stadyumu'ndaki yardım merkezine gelerek çalışmalara destek verdi.



Galatasaray, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde ciddi hasarlara sebep olan depremlerin ardından, başlattığı yardım kampanyası ile toplanan malzemeleri afet bölgelerine göndermeye devam ediyor. Bu çalışmalara sarı-kırmızılıların Teknik Direktör Okan Buruk da de katıldı.