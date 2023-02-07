Yeni Malatyaspor kalecisi Türkaslan'dan acı haber! Cansız bedenine ulaşıldı...

Spor Toto 1’inci Lig ekiplerinden Yeni malatyaspor’un kalecisi Eyüp Ahmet Türkaslan, Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremde hayatını kaybetti.

Yeni malatyaspor'un kalecisi Eyüp Ahmet Türkaslan, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremde hayatını kaybetti.



Kulüpten yapılan açıklamada, "Başımız sağ olsun! Kalecimiz Ahmet Eyüp Türkaslan, meydana gelen depremde göçük altında kalarak, hayatını kaybetmiştir. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Seni unutmayacağız güzel insan" denildi.