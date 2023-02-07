Volkan Demirel: 'Kıyamet günü geldi diye düşündüm'

Merkez üstü Kahramanmaraş Pazarcık olan ve 10 ili vuran 7.7 büyüklüğündeki deprem, özelikle Hatay merkezde büyük yıkıma neden oldu. Deprem sonrasında Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, o anları anlattı.

Merkezi Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olan 7,7 büyüklüğündeki deprem çevresindeki 10 ili etkiledi. Birçok ilde deprem hissedilirken, bir çoğunda da yıkıma neden oldu. Depremden etkilenen iller arasında yerini alan Hatay’da çok sayıda bina yerle bir oldu.



Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel de, sosyal medya hesabı üzerinden zarar gören vatandaşlar için yardım çağrısında bulunmuştu. Sosyal medya hesabından canlı yayın yapan ve gözyaşlarını tutamayan Demirel, "Yardım, yardım. Ne kadar imkan varsa hepsini göndermenizi istiyorum. Lütfen. Çevre iller de aynı şekilde. Sadece Hatay ve Antakya değil. Rica ediyorum. Allah rızası için. Buradaki insanlar kötü." ifadelerini kullanmıştı.





