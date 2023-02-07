TFF deprem bölgesine 20 milyon liralık yardım yaptı

Türkiye Futbol Federasyonu, deprem bölgesi için 20 milyon TL yardımda bulunacağını açıkladı ve bağış kampanyası başlattı

Türkiye 9 saat arayla meydana gelen iki depremle sarsıldı...



Kahramanmaraş'ta merkez üssü Pazarcık ilçesi olan bir deprem meydana geldi.



Saat 04.17'deki depremin büyüklüğü önce 7,4 olarak duyuruldu. Ancak AFAD ilerleyen saatlerde güncelleme yaparak depremin büyüklüğünün 7,7 olduğunu açıkladı. 7,7'lik bu depremin ardından saat 13.24'te bir deprem daha meydana geldi. Merkezz üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan depremin büyüklüğü 7,6 olarak kaydedildi. Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlırurfa, Adıyaman, Malatya, Hatay ve Elazığ'da toplam 5 bin 606 bina yıkıldı.



TFF'den 20 milyon liralık bağış



Türkiye Futbol Federasyonu, resmi web sitesinden ve sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, depremzedelere 20 milyon liralık bağış yapıldığını duyurarak vatandaşlara da AFAD'a yardım etmeleri çağrısında bulundu.