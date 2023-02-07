Jose Mourinho’dan deprem sonrası Türkiye'ye destek mesajı!

Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho, Türkiye’de ve Suriye'de yaşanan depremlerle ilgili sosyal medya hesabından yapığı paylaşımla, destek mesajı gönderdi.

Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho, Türkiye'de ve Suriye'de yaşanan depremlerle ilgili sosyal medya hesabından yapığı paylaşımla, destek mesajı gönderdi.



İtalya ekiplerinden Roma'nın Teknik Direktörü Jose Mourinho, Türkiye'de ve Suriye'de yaşanan depremlerin ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Teknik Direktör Fatih Terim ile fotoğrafını paylaşan Jose Mourinho, "Türk ve Suriyeli kardeşlerimi sevgiyle kucaklıyorum" ifadelerini kullandı.