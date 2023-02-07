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Galatasaray, Zaniolo için Roma ile anlaştı

Bir süredir Nicolo Zaniolo'yu kadrosuna katmak için uğraş veren Galatasaray, oyununun transferi için futbolcu ve kulübü Roma ile anlaşma sağladı.

Ekleme: 7.02.2023 - 14:45 Güncelleme: 7.02.2023 - 14:46 / Editör: Ozge Selin
Bir yandan merkez üssü Kahramanmaraş'ta gerçekleşen ve çevre illerde de hissedilen depremde zarar gören insanlara yardım ulaştırmak için çalışan Galatasaray yönetimi, diğer yandan transferde Nicolo Zaniolo'yu kadrosuna katmak için çaba sarf ediyor.

Fabrizio Romano'nun haberine göre Galatasaray, Nicolo Zaniolo ile 4.5 yıllık anlaşmaya vardı.

Roma'ya 20 Milyon Euro ödenecek

Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun kadroda düşünmediği Zaniolo, Galatasaray'a transfer oluyor. Sarı kırmızılılar, Zaniolo için Roma ile 20 Milyon Euro bonservis bedelinde anlaşmaya vardı.

23 yaşındaki oyuncunun sözleşmesinde 35 milyon Euro'luk serbest kalma bedeli olacak. Zaniolo, sağlık kontrollerinden geçmek için yarın özel bir uçakla İstanbul'a gelecek.

Icardi ve Mertens etkisi

Galatasaray'la görüşmeye başlamadan önce Icardi ve Mertens'ten takım ve ülke hakkında görüş alan Zaniolo, ikna olarak Galatasaray'ın teklifini kabul etti.

Zaniolo kimdir?

Massa, Toskana doğumlu Zaniolo, futbola Fiorentina altyapısında başladı. 2016'nın ortasında Fiorentina serbest bıraktı ve İtalyan yıldız soluğu Serie B takımı Virtus Entella'da aldı. 17 yaşındayken Serie B'de profesyonel olan Zaniolo, buradaki performansıyla Inter'in dikkatini çekti ve 1.8 milyon euro karşılığı Milano'ya geçti. Inter'de İtalya Gençler Ligi'nde oynayan Zaniolo, 13 golle gol kralı oldu. Ancak, Inter a takımıyla profesyonel maça çıkamadı.

Nicolo Zaniolo, 2018 yazında 4.5 milyon euro bedelle Roma'ya transfer oldu. 19 yaşında Roma ile 36 resmi maça çıkan Zaniolo, 6 gol atıp 3 asist yaptı.

2019/20 sezonunda ise Zaniolo, 8 gol ve 3 asistle devam etti. Hücum hattının her mevkisinde rol alan Zaniolo, özellikle sağ kanatta ve 10 numara bölgesinde süre almaya başladı. Zaniolo, 2020/21 sezonunu ise çapraz bağ yırtığı nedeniyle oynayamadan kapattı. 2021/22 sezonuna hızlı bir şekilde geri dönen Zaniolo, 42 resmi maçta 8 gol atıp 9 asist yaptı. Zaniolo, bu sezon ise 17 maçta 2 gol atıp 3 asist yaptı. İtalyan yıldız, Roma'nın Feyenoord'u 1-0 mağlup ettiği UEFA Avrupa Konferans Ligi finalinde tek golü kaydetti.

Jose Mourinho ile sorunlar yaşayan Nicolo Zaniolo, ocak transfer döneminde Arsenal, Newcastle United, Tottenham ve Bournemouth'un gündemine geldi ancak transfer Roma'nın bonservis talebi nedeniyle gerçekleşmedi.

1.90 boyundaki Zaniolo, uzun olmasına rağmen hızı ve çevikliğiyle dikkat çekiyor. Toplu ve topsuz oyunda etkisini derinden hissettiren Zaniolo, farklı taktiklerde farklı roller alabilmesiyle de dikkat çekti. Forvet, sağ kanat, sol kanat, 10 numara oynayabilen Zaniolo, birebir adam geçme becersiyile de teknik direktörlerinin tercih sebebi oldu.
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