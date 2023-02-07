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Enkaz altında kalan Christian Atsu ve Taner Savut'un son durumu

Kahramanmaraş'ta meydana gelen büyük depremin ardından enkaz altında kalan Hataysporlu Christian Atsu'nun enkazdan yaralı olarak çıkarıldığı öğrenildi. Sportif direktör Taner Savut'u arama çalışmaları sürüyor.

Ekleme: 7.02.2023 - 10:02 Güncelleme: 7.02.2023 - 10:02 / Editör: Ozge Selin
Kahramanmaraş'ta yaşanan 7.7'lik deprem sonrası yıkılan binaların enkazında kalan insanların çıkarılmasına devam ediliyor. Depremden en çok etkilenen illerden biri olan Hatay'da da büyük hasar meydana geldi.

Dün yaşanan deprem sonrası Hatayspor'un Ganalı futbolcusu Christian Atsu'ya ulaşılamıyordu. Atsu'nun yanı sıra Hatayspor Sportif Direktörü Taner Savut'a ulaşılamıyor.

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Sabah saatlerinde Radyo Gol'e konuşan Hatayspor Basın ve Dış İlişkiler Sözcüsü Mustafa Özat şöyle konuştu:

"Christian Atsu yaralı olarak çıkarıldı. Sportif direktörümüz Taner Savut, maalesef hala enkaz altında. Hatay çok etkilendi. En tehlikeli saatlerin sonuna doğru geliyoruz."
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