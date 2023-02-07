Çağlar Söyüncü'den deprem fırsatçıların tepki!

Tüm Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli depremin ardından arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Spor dünyasından Türkiye'ye başsağlığı mesajları paylaşılırken, Leicester City'de forma giyen milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü de yardım malzemelerinnin fiyatlarını artıranlara tepki gösterdi. İşte o paylaşım...

Kahramanmaraş merkezli meydana 2 şiddetli deprem tüm Türkiye'yi yasa boğarken, arama kurtarma çalışmaları da devam ediyor. Bölgeden gelen acı haberlerin ardından tüm dünyadan Türkiye'ye başsağlığı mesajları yayınlanıyor.



Kahramanmaraş Pazarcık ilçesi merkezli önce gece 4 saatlerinde 7,7 ve öğlen saatlerinde ise 7,6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Deprem; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük bir yıkıma sebep oldu.



Yaşanan şiddetli depremlerin ardından tüm spor dünyası da Türkiye için başsağlığı mesajları yayınlıyor. Leicester City'de forma giyen milli futbolcumuz da sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.



Milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü, yaşadığımız deprem felaketinden sonra ortaya çıkan yağmacılara ve fırsatçılara tepki gösteren bir paylaşım yaptı.