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Beşiktaş'ın eski futbolcusu Amaral da depremzedelere destek oldu

Bir dönem Beşiktaş forması giyen Brezilyalı futbolcu Amaral, siyah-beyazlıların yardım merkezine gelerek depremzedelere giden kolilerin oluşturulmasına yardımcı oldu.

Ekleme: 7.02.2023 - 16:59 Güncelleme: 7.02.2023 - 17:00 / Editör: Ozge Selin
Beşiktaş Kulübü, merkez üssü Kahramanmaraş olan ve başta Hatay, Gaziantep, Adana, Osmaniye, Diyarbakır, Malatya ve Şanlıurfa olmak üzere birçok ilimizde hissedilen depremler sonrasında yardım kampanyası başlatıldığını açıklamıştı.

Başta teknik direktör Şenol Güneş olmak üzere, takım kaptanları Cenk Tosun, Josef de Souza, Necip Uysal ve Atiba Hutchinson; siyah-beyazlı taraftarlara, depremzedelere yardımda bulunmaları için çağrıda bulunmuştu.

Amaral sürprizi
Birçok vatandaşın katkı sağladığı yardım merkezine siyah-beyazlıların eski futbolcusu Amaral'ın da gelmesi dikkat çekti. Eski futbolcu burada eşyaların taşınmasına yardım ederek, depremzedelere destek oldu.

Birçok takımdan destek
Öte yandan İnönü'de sadece siyah-beyazlı taraftarların değil, birçok futbolseverin yardımda bulunduğu öğrenildi.

Deprem bölgelerine gönderilmek üzere başta battaniye, çadır içi soba, uyku tulumu, cep ısıtıcısı, termal içlik, polar, kışlık bot, bebek maması olmak üzere birçok hijyen malzemeleri toplandı.
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