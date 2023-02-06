Volkan Demirel'in gözyaşları: İnsanlar enkaz altında, yardım edin

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem saat 4.17'de, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde gerçekleşti.Çok sayıda can kaybı olan ve 10 ilde hissedilen deprem Hatay'da da yoğun şekilde hissedildi.Hatayspor'un teknik direktörü Volkan Demirel, sosyal medyada bir canlı yayın açarak depremzedelere yardım ulaşmadığını söyledi.Deneyimli teknik adam yayın sırasında gözyaşlarını tutamazken, paylaşımında ise "Yardıma muhtaç insanlar var. Neredesiniz ekipler..." ifadelerine yer verdi.