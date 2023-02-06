Spor camiasından Kahramanmaraş için taziye mesajları

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.4 büyüklüğünde meydana gelen deprem için spor camiası da taziye mesajları yayımladı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem saat 04.17'de, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde gerçekleşti.



Spor camiası da birçok vatandaşımızı kaybettiğimiz elim olay sonrası taziye mesajı yayınladı.



TFF



'Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve başta Hatay, Gaziantep, Adana, Osmaniye, Diyarbakır, Malatya ve Şanlıurfa olmak üzere birçok ilimizde hissedilen depremde can kayıplarımızın olduğunu derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz.'



Galatasaray



'Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremde hayatını kaybeden yurttaşlarımıza Allah'tan rahmet; aileleri ve milletimize başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar dileriz.'



Fenerbahçe



'Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve birçok ilimizde hissedilen depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz.'



Beşiktaş



'Başta Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Adana, Osmaniye, Diyarbakır, Malatya ve Şanlıurfa olmak üzere birçok ilimizde hissedilen depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralanan vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.'



Trabzonspor



'Merkez üssü Kahramanmaraş olan; Hatay, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Diyarbakır, Malatya ve Şanlıurfa olmak üzere birçok ilimizde hissedilen depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.'



