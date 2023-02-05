Konyaspor maça çıkacak!

Konyaspor Basın Sözcüsü Sertaç Tuza'dan son dakika bilgisi verdi...

Konyaspor Basın Sözcüsü Sertaç Tuza'dan son dakika bilgisi verdi,





Katıldığı programda konuşan Sertaç Tuza, "Biz Konya'dan akşama doğru çıkacaktık. Konya'da bir sorun yoktu. İstanbul'daki yağıştan dolayı hareket edemedik. Saat 8'de uçağa yeniden bindiğimizde hareket edebileceğimiz söylendi. Ancak bu seferde pistte sorun yaşandı. Yaklaşık 4 saattir uçağın içerisinde bekliyoruz. Uçağımız iki kere alkolle yıkandı. Şu anda bize söylenen son durum, yeniden bir aksilik olmadığı takdirde İstanbul'a gideceğimiz yönünde. Yarın maça çıkacağız. Tekrar söylüyorum bir aksilik yaşanmazsa bu gece geç saatte İstanbul'a gidip maçımızı yapacağız" şeklinde konuştu.