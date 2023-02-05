Konyaspor, İstanbul'a gelemedi! Fenerbahçe maçı ertelendi...

Süper Lig'de Fenerbahçe ile Konyaspor arasında oynanacak mücadele ertelendi.

Fenerbahçe ile karşılaşacak Konyaspor’un uçağı 16.30’da kakacak olarak planlanmıştı ancak 5 saat rötar yedi.



Bir sonraki uçak da hava şartları nedeniyle kalkış yapamadığı için; Konyaspor, İstanbul'a gelemedi.



Bu durum devam ederse Konya ekibi, TFF'ye mücadelenin ertelenmesi için başvuru yaptı. Başvuru TFF tarafından onaylandı ve yarın oynanması planlanan mücadele ertelendi.



Fenerbahçe'nin Konyaspor'u sahasında ağırlayacağı mücadele yarın saat 20:00'de oynanması planlanıyordu.