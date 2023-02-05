Galatasaray derbide Trabzonspor'u ağırlıyor! Şampiyonluk yolunda kritik maç | Galatasaray-Trabzonspor maçının ilk 11'leri belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında lider Galatasaray sahasında Trabzonspor'u konuk ediyor. Nef Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetecek. Haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde giren Galatasaray, zorlu Trabzon maçını da kazanarak şampiyonluk yolunda önemli bir adım daha atmak istiyor. Ligin 6. sırasında bulunan Trabzonspor ise lider Galatasaray'ı yenerek zirveye bir adım daha yaklaşmanın hesaplarını yapıyor. Galatasaray-Trabzonspor maçının canlı anlatımı ve tüm detayları haberimizde...GALATASARAY - TRABZONSPORGALATASARAY - TRABZONSPOR MAÇININ İLK 11'LERİGalatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Dubois, Torreira, Oliveira, Barış, Mertens, Kerem, IcardiYedekler: Okan, Emin, Kazımcan, Midtsjö, Berkan, Kaan, Yunus, Rashica, Mata, GomisTrabzonspor: Uğurcan, Larsen, Hugo, Denswil, Eren, Siopis, Abdülkadir, Bakasetas, Lahtimi, Trezeguet, GomezYedekler: Muhammet, Bartra, Hüseyin, Doğucan, Gbamin, Bardhi, Arif, Yusuf Yazıcı, Naci, UmutGALATASARAY- TRABZONSPOR MAÇINDA HAVA NASIL OLACAK?Galatasaray ile Trabzonspor kozlarını soğuk ve karlı bir havada paylaşacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinden belirtilen tahminlere göre, maç saatinde Nef Stadyumu'nda karla karışık yağmur beklenirken, hava sıcaklığının 1 derece, nem oranın ise yüzde 90 civarı olacağı tahmin ediliyor.EZELİ REKABETTE 135. RANDEVUGalatasaray ile Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de yarın 135. kez karşı karşıya gelecek. İki ekip arasında, Trabzonspor'un şimdiki adıyla Süper Lig'e yükseldiği 1974-1975 sezonunda başlayan 49 yıllık rekabette yapılan resmi ve özel 134 karşılaşmanın 59'unu Galatasaray, 44'ünü Trabzonspor kazandı, 31 müsabakada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı. Lig, Türkiye Kupası, Cumhurbaşkanlığı Kupası, Başbakanlık Kupası, TSYD Kupası ve özel maçlar olmak üzere geride kalan karşılaşmalarda Galatasaray 174, Trabzonspor ise 151 kez gol sevinci yaşadı.ICARDI SON 7 MAÇTA 7 GOL ATTIGalatasaraylı taraftarların gözü, Trabzonspor maçında da Arjantinli yıldız futbolcu Mauro Icardi'de olacak. Yıldız futbolcu, Süper Lig'de forma giydiği son 7 karşılaşmada 7 kez ağları havalandırarak takımının gol yollarındaki en önemli kozu oldu. Süper Lig'de 9'u ilk 11'de olmak üzere 11 müsabakada forma giyen Icardi'nin toplamda ise 8 golü bulunuyor.LİGDEKİ GALİBİYET SERİSİ REKORUNU EGALE EDECEKGalatasaray, Trabzonspor karşılaşmasını kazanması halinde Süper Lig tarihindeki galibiyet serisi rekorunu egale edecek. Süper Lig'deki son 11 maçında VavaCars Fatih Karagümrük, Beşiktaş, Medipol Başakşehir, İstanbulspor, Demir Grup Sivasspor, MKE Ankaragücü, Fenerbahçe, Atakaş Hatayspor, Fraport TAV Antalyaspor, Bitexen Giresunspor ve HangiKredi Ümraniyespor'u yenen Galatasaray, Trabzonspor karşısında da üç puanla ayrılması halinde üst üste 12. galibiyetini alacak. Sarı-Kırmızılı takım, böylece lig tarihinde Mustafa Denizli yönetiminde 1987-1988 sezonunun son 9 ve 1988-1989 sezonunun ilk 3 haftasındaki maçlarını kazanarak elde ettiği galibiyet serisi rekorunu egale edecek. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da Mustafa Denizli'nin bu alandaki rekoruna ortak olacak.RESMİ MAÇLARDAKİ GALİBİYET SERİSİ 15'E ÇIKABİLİRGalatasaray, Süper Lig'de geçen hafta HangiKredi Ümraniyespor'u yenerek resmi maçlarda kırdığı galibiyet serisi rekorunu, Trabzonspor maçında geliştirmeye çalışacak. Resmi maçlarda üst üste 14 galibiyeti olan sarı-kırmızılı ekip, Trabzonspor müsabakasını da kazanması halinde bu rekorunu 15'e çıkartacak. Süper Lig'deki son 11 maçını kazanan Galatasaray, bu süreçte çeyrek finale yükseldiği Ziraat Türkiye Kupası'nda ise oynadığı Yeşilyurt D.Ç Ofspor, Ankara Keçiörengücü ve Corendon Alanyaspor müsabakalarından da galibiyetle ayrıldı. Son 14 resmi maçında 38 kez ağları havalandıran Galatasaray, kalesinde ise 9 gol gördü.TRABZONSPOR, ABDULLAH AVCI İLE İSTANBUL TAKIMLARINA GEÇİT VERMİYORSpor Toto Süper Lig'de lider Galatasaray ile karşılaşacak Trabzonspor, İstanbul takımları karşısında genel olarak başarılı grafik sergiledi. Avcı'nın, 2020-2021 sezonunun 9. haftasında göreve geldiği bordo-mavili takımda, İstanbul temsilcileri karşısında 29 karşılaşma oynandı. Karadeniz ekibi, bu karşılaşmalarda 16 galibiyet, 9 beraberlik, 4 yenilgi yaşadı.DEPLASMANDA İKİ YENİLGİTrabzonspor, İstanbul takımları karşısında deplasmanda 15 maçta 10 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Bordo-mavililer, söz konusu yenilgileri şampiyon olduğu geçen sezonun son haftasında Medipol Başakşehir karşısında 3-1, bu sezon da VavaCars Fatih Karagümrük karşısında 4-1'lik sonuçla gördü.BÜYÜK MAÇLARDA MAĞLUP OLMADITrabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde üç büyük rakibi karşısında deplasman maçlarında hiç mağlubiyet yüzü görmedi. Bordo-mavililer, Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş ile deplasmanda oynadığı toplam 6 karşılaşmada 3 galibiyet, 3 beraberlik elde etti. Karadeniz ekibi, Galatasaray ile İstanbul'da 2020-2021 sezonunda 1-1 berabere kalırken geçen sezon 2-1'lik galibiyetle sahadan ayrıldı.