Aslan evinde kükredi! Galatasaray galibiyet serisine devam ediyor...

Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray sahasında Trabzonspor'u Mertens ve Icardi'nin golleriyle 2-1 yendi. Sarı kırmızılılar ligdeki galibiyet serisini 12 maça çıkardı. Maçta sakatlanan Muslera ise sahayı sedyeyle terk etti.

Galatasaray'ın Süper Lig'deki galibiyet serisi Trabzonspor karşısında da devam etti. Sarı kırmızılılar, ligin 23. haftasında Nef Stadı'nda bordo mavililerle karşılaştı.



SÜPER LİG PUAN DURUMU



Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk sahaya Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Dubois, Torreira, Oliveira, Barış Alper Yılmaz, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi 11'ini çıkardı.



Abdullah Avcı ise Uğurcan Çakır, Larsen, Hugo, Denswil, Eren Elmalı, Siopis, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Trezeguet, Lahtimi, Maxi Gomez 11'ini tercih etti.



Karşılamaya Maxi Gomez'in 12. saniyedeki golüyle Trabzonspor hızlı başladı. Ev sahibi Galatasaray 18'de Mertens ile skora denge getirdi. İlk yarı berabere biterken ikinci yarının başında Galatasaray penaltı kazandı. Mauro Icardi, 53'te sarı kırmızılıları öne geçirdi.



SÜPER LİG FİKSTÜR



Galatasaray mücadeleden 2-1 galip ayrıldı ve puanını 54 yaptı. Sarı kırmızlılar ligdeki galibiyet serisini 12 yaptı.



Galatasaray ayrıca iç sahadaki Trabzonspor maçlarında 3 maç sonra kazandı. Daha önce bordo mavililer 2 galibiyet ve 1 beraberlik almıştı.



Trabzonspor ise bu maçın ardından 38 puanda kaldı.



MUSLERA MAÇA DEVAM EDEMEDİ



Maça ilk 11'de başlayan kaptan Fernando Muslera, 83. dakikada sakatlık yaşadı. Bordo mavililerin kullandığı serbest vuruşta Muslera rakip futbolcuyla çarpıştı. Sakatlık yaşayan oyuncu sahayı sedyeyle terk etti.



Tecrübeli eldiven sahadan çıkarken göz yaşlarını tutamadı.



REKORLARIN OYUNCUSU ICARDI



Mauro Icardi; Galatasaray'daki ilk sezonunda Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'a gol atan ilk oyuncu oldu.



SÜPER LİG GOL KRALLIĞI



MAÇTAN DAKİKALAR



Maçın 13. saniyesinde Trabzonspor, rakibinin büyük hatasında golü buldu. Torreira, Muslera'dan aldığı topu yeniden tecrübeli kaleciye göndermek istedi. Kısa düşen pasta araya giren Abdülkadir Ömür, Muslera ile karşı karşıya kaldı. Bordo-mavili futbolcu, pasını daha uygun durumdaki Maxi Gomez'e çıkardı. Bu oyuncu, zorlanmadan meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-1



13. dakikada Icardi'nin pasıyla ceza sahası yayının sağında topla buluşan Oliveira'nın vuruşunda, top uzak direğin yanından auta gitti.



17. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın ceza sahası dışı sağ çaprazdan şutunda, top kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.



18. dakikada sarı-kırmızılı ekip beraberliği yakaladı. Ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Kerem Aktürkoğlu, pasını penaltı noktası üzerindeki Icardi'ye aktardı. Arjantinli golcü, üç rakibi arasında şık bir şekilde meşin yuvarlağı ceza sahası ön çizgisi üzerindeki Mertens'e çıkardı. Belçikalı oyuncu, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-1



42. dakikada Icardi'nin pasıyla ceza sahası yayı gerisinde buluşan Oliveira'nın bekletmeden vuruşunda top kaleci Uğurcan'dan döndü. Pozisyonun devamında Mertens'in ara pasıyla ceza sahası içine giren Dubois'nın sağ çaprazdan şutunda, meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.



Müsabakanın ilk yarısı 1-1 sona erdi.