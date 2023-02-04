Süper Lig'de flaş istifa!

Ankaragücü Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Süper Lig'in 23. haftasında Ankaragücü, sahasında konuk ettiği Fatih Karagümrük'e 2-0 mağlup oldu. Başkent ekibinin teknik direktörü Ömer Erdoğan, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada ayrılık kararı aldığını açıkladı.





45 yaşındaki çalıştırıcı, 'Maçla ilgili yorum yapmayacağım. Bugün görevimi bırakıyorum. Bazı şeylerin değişmesi gerekiyor' ifadelerini kullandı.



Ankaragücü, 21 maçta topladığı 22 puanla 12. sırada yer alıyor.





