Beşiktaş, Sivasspor'a mağlup oldu

Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Sivasspor'a 1-0 kaybetti.

Süper Lig 23. hafta ile devam ediyor. Rıza Çalımbay yönetimindeki Sivasspor ile Şenol Güneş’in ekibi Beşiktaş, hakem Zorbay Küçük yönetiminde Yeni Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda karşı karşıya geldi.



Mücadele Sivasspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı. Sivasspor'un galibiyet golünü Borja Saiz attı.



Saiz galibiyet golünü attı



Maçın 23. dakikasında paslaşarak kullanılan köşe vuruşunda Samu Saiz, sol çaprazdan harika vurdu. Direğe de çarpan top Mert Günok'un bakışları arasında ağlarla buluştu. Bu golle Sivasspor 1-0 öne geçti. İlk yarının kalan dakikalarında başka gol çıkmayınca kırmızı-beyazlı takım soyunma önde girdi. Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol çıkmayınca Sivasspor, üç puanın sahibi oldu.



Beşiktaş, iki maçtır kazanamıyor



Süper Lig’de üst üste 2. galibiyetini alan Sivasspor 24 puana yükselirken, geçen hafta Fatih Karagümrük’le berabere kalan Beşiktaş, Sivasspor’a da yenilerek 39 puanda kaldı. Gelecek hafta Sivasspor, deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşılaşacak. Beşiktaş ise Ankaragücü’nü konuk edecek.