Antalyaspor, Gaziantep FK'yı tek golle geçti

Süper Lig'in 23. haftasında Antalyaspor, evinde Gaziantep FK'yı 1-0 mağlup etti.

Süper Lig'in 23. haftasında Antalyaspor ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi.



Antalyaspor'un ev sahipliğinde oynanan mücadeleyi, kırmızı-beyazlılar 1-0 yenerek 3 puanın sahibi oldu.Antalyaspor'a üç puanı getiren golü 29. dakikada Fredy attı.



Günay ve Markovic cezalı duruma düştü



Gaziantep FK'de takımın kaptanı olan kaleci Günay Güvenç gördüğü sarı kartla, kanat oyuncusu Lazar Markovic ise 90. dakikada gördüğü kırmızı kartla cezalı duruma düştü.



Antalyaspor, Gaziantep FK'yı tek golle geçti



Gaziantep FK, Galatasaray'ı ağırlayacak



Antalyaspor, bu galibiyetle birlikte puanını 24'e çıkardı. 2 maçlık galibiyet serisi biten Gaziantep FK ise 25 puanda kaldı. Gaziantep FK, Süper Lig'in 24. haftasında evinde Galatasaray'ı konuk edecek. Antalyaspor ise Kasımpaşa ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.