Ali Koç açıkladı! Fenerbahçe ligden çekilecek mi?

Adana Demirspor maçındaki hakem yönetimini eleştiren Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Ligden çekilme gibi bir şey yok, sakın aklınızdan geçirmeyin" dedi.

Fenerbahçe, Faruk Ilgaz Tesisleri'nde yılın ilk Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nı gerçekleştiriyor. Divan Kurulu'na yoğun bir katılım gerçekleşti. Fenerbahçe Divan Kurulu üyelerinin dışında normal üyelerin de katılımı ile salonda büyük bir kalabalık oluştu.



Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Adana Demirspor ile 1-1 berabere kaldı. Maça hakem kararları damga vurdu.



Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Adana Demirspor maçında yaşananlar hakkında Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda konuşuyor.



Ali Koç'un açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:



'Şu an bir dönüm noktasındayız. Bir maç üzerinden değerlendirme yapmayacağız. Adana Demirspor maçıbardağı taşıran son damla oldu. Esas sıkıntı son 15 yılda yaşatılanlar ve Fenerbahçe'nin içinde bulunduğu durumdur.



3 maç arka arkaya 10 kişi kaldık, sesimizi çıkarmadık. Sivas-Galatasaray maçı 3 puan, Adana Demir - Fenerbahçe maçı 2 puan. Sadece iki maçta sonuca direkt etki eden 5 puan var.



Sesimizi çıkarmadık. Biz içi dışı bir camiayız. İki tarafa da hata yapılan bir maçta bir tarafın baskıyla netice alması bizim fıtratımızda yok. Biz böyle bir camia değiliz.



'Önümüzde iki yol var'



Önümüzde iki yol var. Bu iki yolu size birazdan anlatacağım. Bu iki yolu oyladık dün yönetimde. Karar 11'e 3 çıktı. Bu kararı da açıklayacağım.



Bize yapılan operasyonlar hep şubat ayında yapılıyor. Hakem ve VAR'ın kritik pozisyonda kabul edilemez hakem hatalarının yaşandığı başka kaç maç vardır bilmiyorum. Bu hataların hepsi Fenerbahçe'nin aleyhine gerçekleşmiştir. Hakemin, yardımcıların, VAR'ın bu kadar kritik pozisyonlarda kabul edilemez hatalarının yaşandığı kaç maç vardır? Bu hakem hatasıyla değerlendirilecek bir maç değildir. Niyet perspektifiyle değerlendirilmelidir. Hakem atamaları eski MHK tarafından yapılmıştır.



'Burada yaşananlar hakem hatası değildir'



Mert Hakan'ın golü bize göre %100 goldür. Hadi diyelim ki ele çarptı, biz göremedik, VAR gördü. Ama bu VAR penaltılarımızı göremiyor. Bu hakem performansı ile değil niyetle açıklanacak bir durumdur. N'Diaye diye bir oyuncu var. Hakem bu oyuncuya olağanüstü bir tahammül gösterdiği için oyunu bitirmesi söz konusu bile olamayacak olan bu isim maçı kartsız tamamladı.



Bu maçta yaşananlar olacak iş değildir. Adana Demirspor maçında yaşanan şeyler olacak iş değil! Düşünsenize bu hatalar malum rakibimizin maçında yapılacaktı. Neler olurdu? Adana Demirspor'un maçın ilk yarısını 9 kişi bitirmesi gerekiyordu. Belhanda zıplıyor, topa müdahalesi bile yok. Direkt olarak Samet'i düşürüyor. Daha pozisyon bitmeden hakem devam diyor. Burada yaşananlar bir hakem hatası değildir!



'Ya Fenerbahçe kazanırsa içgüdüsü'



Miha Zajc'ın son dakika pozisyonu, yarı penaltı noktası. Ama vermiyor, vermiyor değil; veremiyor! Hakem 'Ya Fenerbahçe son dakikada gol atarsa' maçı kazanırsa içgüdüsüyle vermiyor faulü.



Türkçe ve İngilizce bilmeyen Fenerbahçe hocasına kırmızı kart veriliyor. Hakem herhalde Portekizce biliyor. Hocanın yaptığının bin katını yapmadan, saha içine girmeden çizgide beterini yapanların müebbet alması gerekiyor bu durumda. Ligimizin en centilmen hocalarından Jorge Jesus'a sorduk ne dedin hocam diye ? 'Faul, faul, içeride de değil dışarıda. Neden faulü vermiyorsun?' dedim diyor. Çat kırmızı kart. Bu arkadaş herhalde emekli olduğunda 'Ben Jesus'u attım.' yazacak. Onun için yapıyor.



Biz yalandan bir adalet istemiyoruz. Sivas ve Adana'da yaşananlardan sonra hakemlik müessesesinin bittiğinin en büyük kanıtıdır. Futbolda yolsuzluğun belgesi bu iki maçtır.