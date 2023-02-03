Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi
Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi. Takımların yeni oranları açıklandı.
Süper Lig'de 22. haftanın sona ermesinin ardından şampiyonluk oranlarında değişiklik yaşandı.
Ümraniyespor'u 3-2 mağlup eden Galatasaray'ın 1.70 olan oranı, 1.40 olarak güncellendi.
Adana Demirspor ile berabere kalan Fenerbahçe'nin oranı 1.95'ten 2.40'a yükseldi.
Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kalan Beşikaş'ın 7.00 olan oranı, bu kez 10.00 olarak açıklandı.
Trabzonspor'un Antalyaspor galibiyetinden sonra oranı yine 25.00 olarak duyuruldu.
Başakşehir'e 35.00 oran belirlenirken, Adana Demirspor'un oranı 80.00 olarak açıklandı.
Ümraniyespor'u 3-2 mağlup eden Galatasaray'ın 1.70 olan oranı, 1.40 olarak güncellendi.
Adana Demirspor ile berabere kalan Fenerbahçe'nin oranı 1.95'ten 2.40'a yükseldi.
Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kalan Beşikaş'ın 7.00 olan oranı, bu kez 10.00 olarak açıklandı.
Trabzonspor'un Antalyaspor galibiyetinden sonra oranı yine 25.00 olarak duyuruldu.
Başakşehir'e 35.00 oran belirlenirken, Adana Demirspor'un oranı 80.00 olarak açıklandı.