Galatasaray-Trabzonspor maçının hakemi belli oldu
Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray'ın Trabzonspor'u konuk edeceği derbi mücadelesinin hakemi Halil Umut Meler oldu.
Süper Lig'de 23. haftanın hakemleri açıklandı. Pazar günü oynanacak Galatasaray-Trabzonspor maçının hakemi Halil Umut Meler oldu.
ALİ PALABIYIK'A GÖREV VERİLMEDİ
Merkez Hakem Kurulu, Adana Demirspor - Fenerbahçe maçının hakemi Ali Palabıyık'a 23. haftada görev vermedi.
İşte haftanın tüm hakemleri
Sivasspor-Beşiktaş: Zorbay Küçük
Fenerbahçe-Konyaspor: Atilla Karaoğlan
Ankaragücü-Karagümrük: Arda Kardeşler
Antalyaspor-Gaziantep FK: Burak Pakkan
ALİ PALABIYIK'A GÖREV VERİLMEDİ
Merkez Hakem Kurulu, Adana Demirspor - Fenerbahçe maçının hakemi Ali Palabıyık'a 23. haftada görev vermedi.
İşte haftanın tüm hakemleri
Sivasspor-Beşiktaş: Zorbay Küçük
Fenerbahçe-Konyaspor: Atilla Karaoğlan
Ankaragücü-Karagümrük: Arda Kardeşler
Antalyaspor-Gaziantep FK: Burak Pakkan