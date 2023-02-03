  • USD: 18,79 - 18,83
  • EURO: 20,52 - 20,55
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Fenerbahçe'de ayrılık! Resmi açıklama geldi

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Samsunspor, Fenerbahçe'den Emre Demir'i kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.

Ekleme: 3.02.2023 - 13:25 Güncelleme: 3.02.2023 - 13:26 / Editör: Ozge Selin
Fenerbahçe, geçtiğimiz günlerde Barcelona'dan transfer ettiği Emre Demir'i oynama garantisi alabileceği bir takıma kiralamaya karar verdi. Genç yeteneğin yeni adresi belli oldu.

SAMSUNSPOR TRANSFERİ AÇIKLADI

Spor Toto 1. Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Samsunspor, Fenerbahçe'den Emre Demir'i kiralık olarak kadrosuna kattı.

SEZON BAŞINDA BARCELONA'YA GİTTİ

Sezon başında Kayserispor'dan Barcelona'ya 2 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan genç futbolcu, Katalan ekibinin genç takımıyla 2 maça çıktı. 24 dakika süre alabilen Emre Demir, skor katkısı sağlayamadı.

4,5 YILLIK SÖZLEŞME

Fenerbahçe, Barcelona'nın 2 milyon Euro bonservis bedeli ödeyerek Kayserispor'dan kadrosuna kattığı Emre Demir'i bedelsiz olarak aldı. Kanarya, genç oyuncu ile 4,5 yıllık sözleşme imzaladı.

KAYSERİ'DE 4 GOL 2 ASİST YAPTI

15 Ocak 2004 doğumlu Emre Demir, Kuvayi Milliyespor altyapısında futbola başladı. 2012'de Kayserispor altyapısına geçen genç yetenek, 2019 yılında profesyonel oldu. Kayserispor forması ile 38 karşılaşmaya çıkan Emre Demir, 4 gol, 2 asist kaydetti.
Melih Gökçek'ten önemli açıklamalar...
EYT'de ilk maaşlar yatmak üzere; İşte emekli olacak vatandaşlar için aylık tarihi
CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı Kılıçdaroğlu'nun adaylığını istemeyenlere 'troll' dedi
Afyon-Dinar'da otobüs kazası! Ölü ve yaralılar var
İYİ Parti'de rüşvet konuşması deşifre oldu; 'GÖZE BATTIN! DEVRET!'
Süleyman Soylu'dan Meral Akşener'e: Kiminle bir araya geldiyse sattı
İsrail'de 'Diktatör Netanyahu' sloganları: 10 binlerce kişi meydanlara indi
Rusya'dan flaş Ukrayna açıklaması: Her türlü silahı kullanmaya hazırız
ABD, Çin'in casus balonunu düşürdü
CHP'de ileri demokrasi: Kılıçdaroğlu'na 'aday olma' diyen gence yaka paça müdahale ettiler .
Başkan Erdoğan'dan Nazilli'de anlamlı jest: Genç kız gözyaşlarını tutamadı!
Diyarbakır-Şanlıurfa yolunda buzlanma sonucu yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var
Bakan Karaismailoğlu: 2022 yılında limanlarımızda rekor kırıldı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan İsveç'e 'NATO üyeliği' mesajı: Bu mayınlara bilerek basıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Nazilli'ye müjde: Teknopark açacağız
Başkan Erdoğan, Menderes'in mektubuyla seslendi: Bizim CHP'den farkımız budur...
Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 3 terörist öldürüldü.
Doğal gazda merkez ülke artık Türkiye! Bakan Dönmez duyurdu: Çalışmalar tamam .
İstanbul'da bazı metro seferleri yapılamıyor! Vatandaş isyan etti: Hem işe geç kalıyorum hem de burada zulüm çekiyorum...
Ankara kara teslim: CHP'li Yavaş yönetimi sınıfta kaldı Bakan Soylu inceleme yaptı
Sinek dehşeti! Adamın yüzünü tanınmayacak hale getirdi

Sinek dehşeti! Adamın yüzünü tanınmayacak hale getirdi

4 Şubat 2023 Hava Durumu: Meteoroloji'den kuvvetli kar yağış uyarısı

4 Şubat 2023 Hava Durumu: Meteoroloji'den kuvvetli kar yağış uyarısı

Haksız fiyat artışı yapanlar yanacak! Bakanlık duyurdu: 39 ilde çalışma başladı

Haksız fiyat artışı yapanlar yanacak! Bakanlık duyurdu: 39 ilde çalışma başladı

Bir ilin efsanesiydi: 850 yıl sonra yeniden yapılacak

Bir ilin efsanesiydi: 850 yıl sonra yeniden yapılacak

WhatsApp'a yeni özellikler geliyor

WhatsApp'a yeni özellikler geliyor

Kar yağınca ortaya çıktı: Gizemi çözülemiyor kimse ne olduğunu anlayamadı

Kar yağınca ortaya çıktı: Gizemi çözülemiyor kimse ne olduğunu anlayamadı