Fenerbahçe'de ayrılık! Resmi açıklama geldi

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Samsunspor, Fenerbahçe'den Emre Demir'i kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.

Fenerbahçe, geçtiğimiz günlerde Barcelona'dan transfer ettiği Emre Demir'i oynama garantisi alabileceği bir takıma kiralamaya karar verdi. Genç yeteneğin yeni adresi belli oldu.



SAMSUNSPOR TRANSFERİ AÇIKLADI



Spor Toto 1. Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Samsunspor, Fenerbahçe'den Emre Demir'i kiralık olarak kadrosuna kattı.



SEZON BAŞINDA BARCELONA'YA GİTTİ



Sezon başında Kayserispor'dan Barcelona'ya 2 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan genç futbolcu, Katalan ekibinin genç takımıyla 2 maça çıktı. 24 dakika süre alabilen Emre Demir, skor katkısı sağlayamadı.



4,5 YILLIK SÖZLEŞME



Fenerbahçe, Barcelona'nın 2 milyon Euro bonservis bedeli ödeyerek Kayserispor'dan kadrosuna kattığı Emre Demir'i bedelsiz olarak aldı. Kanarya, genç oyuncu ile 4,5 yıllık sözleşme imzaladı.



KAYSERİ'DE 4 GOL 2 ASİST YAPTI



15 Ocak 2004 doğumlu Emre Demir, Kuvayi Milliyespor altyapısında futbola başladı. 2012'de Kayserispor altyapısına geçen genç yetenek, 2019 yılında profesyonel oldu. Kayserispor forması ile 38 karşılaşmaya çıkan Emre Demir, 4 gol, 2 asist kaydetti.

