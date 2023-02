Fenerbahçe'de Ali Koç önderliğinde olağanüstü toplantı kararı! 'Düdük asma' paylaşımı ve TFF'ye gitme kararı

Süper Lig'in 22. haftasında oynanan ve 1-1 beraberlikle sonuçlanan Adana Demirspor - Fenerbahçe maçında hakem Ali Palabıyık'ın ve VAR'ın verdiği kararlar tartışılmaya devam ediyor. Fenerbahçe yönetimi, başkan Ali Koç liderliğinde olağanüstü toplantı gerçekleştirdi. Toplantının yapıldığı sırada Sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesaplarından 'düdük asma' paylaşımı geldi. Toplantının ardından Fenerbahçe Yönetimi, TFF'ye gitme kararı aldı.

Süper Lig'in 22. haftasında dün akşam oynanan ve 1-1 sona eren Adana Demirspor - Fenerbahçe maçındaki hakem yönetimi ve tartışmalı pozisyonlar konuşulmaya devam ediyor. Fenerbahçe Yönetimi, Ali Koç liderliğinde olağanüstü toplantı gerçekleştirdi. Toplantının sonlarında kulüpten 'düdük asma' paylaşımı gelirken Sarı-lacivertli yönetim toplantı sonrası TFF'ye gitme kararı aldı.



TARTIŞMALI KARARLAR



1- Mert Hakan Yandaş'ın 14. dakikada attığı gol, öncesinde elle oynama olduğu gerekçesiyle VAR kararıyla iptal edildi.



2- Karşılaşmanın 25. dakikasında ise Fenerbahçeli oyuncular, kullanılan korner sırasında Ndiaye'nin Batshuayi'ye ceza sahası içinde yaptığı hareket için de penaltı bekledi. VAR incelemesinin ardından oyun devam etti.



3- Maçın 69. dakikaasında Belhanda ile girdiği mücadelenin ardından Samet Akaydin yerde kaldı. Sarı-lacivertliler bir kez daha penaltı beklerken Ali Palabıyık devam kararı verdi.



4- Karşılaşmanın 90+10. dakikasında ise Fenerbahçe, Miha Zajc'ın yerde kaldığı pozisyonun ardından frikik bekledi. Ali Palabıyık'ın devam kararı sonrası yedek kulübesi ayağa kalktı.



5- Zajc'ın pozisyonundan kısa süre sonra maçı bitiren Ali Palabıyık'ın yanına koşarak gelen Jorge Jesus, tepkisinin ardından kırmızı kartla cezalandırıldı.



FIRAT AYDINUS, TARTIŞMALI POZİSYONLARA NOKTAYI KOYDU



Hürriyet yazarlarından Fırat Aydınus, Adana Demirspor ile Fenerbahçe'nin 1-1 berabere kaldığı maçtaki pozisyonları yorumladı.



1- FENERBAHÇE'NİN 'ELLE OYNAMA' DİYE SAYILMAYAN GOLÜ



DAKİKA 14: Kurala göre bir oyuncu, golden önce ister eliyle oynasın, ister eline çarpsın; el ve top teması gerçekleştirdiği vakit VAR, hakemi çağırmaz. Ama Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş'ın iptal edilen golünde asıl sorun; net bir ele geliş durumu var mı yok mu, orası muamma. Burada VAR'ın gösterdiği görüntülerde net bir kanıt gözükmüyor.



2- N'DIAYE'NİN BATSHUAYİ'YE YAPTIĞI HAREKET PENALTI



DAKİKA 25: Adana Demirsporlu Badou N'Diaye'nin ceza sahasında Michy Batshuayi'yi tutarak yere doğru savurup indirdiği pozisyon net penaltı.



3- ADANA DEMİRSPOR'UN İLK PENALTISI DOĞRU



DAKİKA 31: Topun İrfan Can Kahveci'nin eline çarptığı pozisyonda Fenerbahçeli futbolcunun eli doğal konumda olmadığı için penaltı kararı doğru.



4- BELHANDA'NIN SAMET'E HAREKETİ PENALTI



DAKİKA 69: Adana Demirspor ceza alanında kafa topuna çıkan Belhanda, kontrolsüz bir şekilde Fenerbahçeli Samet'in üstüne düştü. Penaltı verilmeliydi



5- EV SAHİBİ TAKIMIN İKİNCİ PENALTISI DA DOĞRU



DAKİKA 82: Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır, Demirsporlu Svensson topa vurduktan sonra kontrolsüz biçimde rakibin üstüne düştü. Penaltı kararı doğru.



MAÇ SONRASI FENERBAHÇE'DEN TEPKİLER



1-1 biten maçın ardından Fenerbahçeli futbolcular Mert Hakan Yandaş ve Altay Bayındır ile yön etici Selahattin Baki, hakem yönetimi ile ilgili sert açıklamalar yaptı.



Mert Hakan Yandaş: Maçın önüne geçen VAR ve orta hakem vardı. Konuşmak istemiyoruz ama canımız yanıyor. Benim pozisyonumda kural yeni gelmiş. Kural böyleymiş. Hadi onu geçtim. Batshuayi ve Valencia'nın pozisyonları %100 penaltı. Türk futbolunda ilginç şeyler oluyor. Birileri çıktı konuştu. Bir sürü şey değişti. Kamuoyunun vicdanına bırakıyorum. Bizim canımız yanıyor. Her şeyi geçtim. Son pozisyon. Düdüğü ağzına götürüyor. Ne düşünüyor da çalmıyor? Sonra vazgeçiyor. Susmak istiyoruz, susamıyoruz. Konuşunca tepki görüyoruz. Fenerbahçe camiası birlikte kalsın. Daha hiçbir şey bitmedi. Biz Allah'ın izniyle buradan dönmesini biliriz.



Altay Bayındır: Bu konulara fazla girmedim ama pozisyonlar incelenmeli. Samet, Batshuayi, Valencia'nın pozisyonu var. Son dakikada Zajc'ın pozisyonu var. Hakem düdüğü ağzına götürdü ama niye vermedi anlamadım. Emek veriyoruz burada. Nasıl bakıyorlar, pek fazla anlamış değilim. Top sektikten sonra topa çıktım. Topa gitme amaçlı elimi uzattım. İkimiz aynı anda topa çıktık. O kafasıyla benim elime vurdu. İkimiz de yere düştük. Penaltı verdi. Kazanmaya devam etmeliyiz. Devam edeceğiz. Devam edeceğiz. Bugün verilen kararlarla alakalı üzgünüz. Tüm pozisyonlar konuşuluyor. Diyeceklerim bu kadar.



Selahattin Baki: Kısa ve net konuşacağım. Soru almayacağım. Bu akşam sadece bu sezonun değil son 4-5 sezonun özetini gördük. Ali Palabıyık, çok net söylüyorum, Fenerbahçe'ye operasyon yapmak için görevli gelmiştir bu maça. Vücut lisanı, verdiği vermediği tüm kararlarda her şey ortada. Bir takım, daha fazla nasıl katledilebilir? Başka örneği varsa konuşalım. Başta Fenerbahçeliler olmak üzere tüm futbolseverler iyi hatırlar. Ivan Bebek diye şeref yoksunu, haysiyet yoksunu bir hakem vardı. Ali Palabıyık'ı tebrik ediyorum. Onu bile geçti. Bir takım daha nasıl katledilebilir! Ali Palabıyık, seni kim atadı bu maça! Kim emir verdi sana Fenerbahçe'yi katletmen için? Bir daha bu Ali Palabıyık'ı Fenerbahçe maçını bırakın, hiçbir Türk takımının maçında görmek istemiyoruz. Sayın Büyükekşi soruyorum size; bu maçın şifresi çözülmeden Türk futbolunun şifresi çözülemez. Yeter artık! Sivas - Galatasaray maçında ofsaytımsı skandalıyla, şampiyonluk yolundaki en büyük rakibimize 3 puan, bize bu gibi maçlarda 1 puanı zor toparlayacağımız durumlar.



FENERBAHÇE'DEN OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI! ALİ KOÇ VE YÖNETİMİ TFF'YE GİDİYOR...



Dün akşam yaşananların ardından Fenerbahçe Yönetimi, Başkan Ali Koç liderliğinde bugün öğleden sonra olağanüstü kodla toplandı. Yaklaşık 3 saat süren toplantının ardından Ali Koç ve yönetimi, Türkiye Futbol Federasyonu'na gitme kararı aldı.



Yarın, Fenerbahçe Kulübü'nün Yüksek Divan Kurulu Toplantısı var. Adana Demirspor maçının ardından oluşan ortam sebebiyle bu toplantının gergin bir havada geçmesi bekleniyor. ALİ KOÇ ve yönetimi de bugün gerçekleştirdiği toplantıyla Yüksek Divan Kurulu toplantısına hazırlık niteliği de taşıyordu.



'DÜDÜK ASMA'LI PAYLAŞIM



Toplantının devam ettiği sıralarda Fenerbahçe sosyal medya hesabından flaş bir paylaşım geldi. Dünkü maçı tartışmalı pozisyonlarının olduğu videonun üstünde 'asılı bir düdük' yerleştirilen video; 'Ofsaytımsı, elimsilerin altında kalacaksınız! Böyle bitmeyecek!' notuyla paylaşıldı.



MURAT SANCAK'TAN ALİ PALABIYIK AÇIKLAMASI



Öte yandan Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Ali Palabıyık'ın maç yönetimiyle ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı.



Başkan Sancak'ın sosyal medyadan yaptığı açıklama şu şekilde:



'Dün zevkli bir maç seyrettik. Yerde yatan, ama her iki tarafın da kaybettiği 2 puan var. Hakem genel anlamda iyiydi. En azından eyyamcı değildi. Kimine göre el, kimine göre gol, kimine göre ofsayt, kimine göre değil. Kimine göre ayak dışarıda kırmızı kart, kimine göre değil. Daha 45 puan var, rahat.



'Bazı şeytanlar var. Ellerini Türk futbolunun üzerinden çekmedikçe, birileri futbolu yönetmekten vazgeçmedikçe işimiz zor. Cezalıyım, susuyorsam para cezam 2 katına çarpılarak verilmesin diyedir. Bazı şeytanlar Adana'yı sevmiyor, niye acaba?Adana Demirspor futbolu oynar, oyunu çirkinleştirmez. Adaleti herkese istiyorum, bundan kimsenin şüphesi olmasın. Bağırmakla çağırmakla olmuyor maalesef. Söylenmesi gerekenleri en yüksek sesle dillendiren 3 başkandan biriyim, başkanlarınıza sorabilirsiniz.'