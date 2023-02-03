Başakşehir, Adnan Januzaj transferini resmen açıkladı
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir, Sevilla'dan Adnan Januzaj'ı sezon sonuna kadar kadrosuna kattığını açıkladı.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir, Sevilla'dan Adnan Januzaj'ı sezon sonuna kadar kadrosuna kattığını açıkladı.
Medipol Başakşehir Kulübü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: 'Kulübümüz, son olarak İspanya LaLiga ekiplerinden Sevilla Kulübü'nde forma giyen Adnan Januzaj ile 2022-2023 sezonunun sonuna dek kiralık olarak anlaşma sağladı. Adnan Januzaj'a ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz.'
Medipol Başakşehir Kulübü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: 'Kulübümüz, son olarak İspanya LaLiga ekiplerinden Sevilla Kulübü'nde forma giyen Adnan Januzaj ile 2022-2023 sezonunun sonuna dek kiralık olarak anlaşma sağladı. Adnan Januzaj'a ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz.'