Başakşehir, Adnan Januzaj transferini resmen açıkladı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir, Sevilla'dan Adnan Januzaj'ı sezon sonuna kadar kadrosuna kattığını açıkladı.Medipol Başakşehir Kulübü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: 'Kulübümüz, son olarak İspanya LaLiga ekiplerinden Sevilla Kulübü'nde forma giyen Adnan Januzaj ile 2022-2023 sezonunun sonuna dek kiralık olarak anlaşma sağladı. Adnan Januzaj'a ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz.'