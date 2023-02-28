Konyaspor'un teknik direktör adayı: Sergen Yalçın

Aleksandar Stanojevic'i göreve getiren Konyaspor, Sırp çalıştırıcıdan istediği verimi alamayınca daha önce de takımı çalıştıran Sergen Yalçın'a teklif yaptı.

Teknik direktör İlhan Palut ile yollarını ayrılmasının ardından göreve gelen Aleksandar Stanojevic'ten beklenen verimi alamayan Konyaspor'da yeni bir isim daha gündeme geldi.



Yeşil-beyazlılar 2017-2018 sezonunda da görev alan Sergen Yalçın ile ilk temasını kurdu.



Sergen Yalçın gündeme geldi

Konyaspor'un başında çıktığı 5 maçta da mağlubiyet alan Stanojevic ile yolları ayırmayı planlayan yeşil-beyazlı yönetim, sosyal medyadan da büyük ilgi gören Sergen Yalçın'a takımı teslim etmek istiyor.



Başarılı teknik adama teklifini sunan Konyaspor'a henüz olumlu ya da olumsuz bir geri dönüş olmadığı da gelen haberler arasında yer aldı.



2018'de sadece 10 maç görevde kalmıştı

Son olarak Beşiktaş'ta görev alan ve Aralık 2021'den bu yana boşta bulunan Sergen Yalçın, 2017-2018 sezonunda Konyaspor'da görev aldı.



10 maçta takımın teknik patronu olarak sahaya çıkan Sergen Yalçın; 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak takıma veda etti.

