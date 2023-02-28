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Galatasaray, Icardi'nin bonservisini almak istiyor

Galatasaray, takımın yıldız golcüsü Mauro Icardi'nin bonservisini PSG'den almak için çalışmalara başladı.

Ekleme: 28.02.2023 - 16:54 Güncelleme: 28.02.2023 - 16:55 / Editör: Ozge Selin
Süper Lig'de rakiplerinin önünde lider durumda bulunan Galatasaray'da transfer harekatı devam ediyor. Devre arası transfer döneminde kadrosunu güçlendiren sarı-kırmızılılar, sene sonu için de şimdiden çalışmalara başladı. Bu kapsamda yönetim, kadroyu korumak için harekete geçti.

Galatasaray 7 milyon euro seviyelerinde teklif yapacak

Galatasaray yönetimi, Arjantinli golcü Mauro Icardi'nin bonservisi almak için PSG ile temaslarına başladı.

TRT Spor'un haberine göre; Gösterdiği performansla taraftarların beğenisini kazanan Icardi için PSG'nin 15 milyon euro üstünde bir teklif beklediği öğrenildi. Galatasaray, 2024 yılına kadar PSG ile sözleşmesi devam eden Icardi için 7 milyon euro civarında bir ödeme yapmayı planlıyor.

Icardi, Galatasaray'da kalmak istiyor

Icardi'nin de kariyerine Galatasaray'da devam etmek istediği öğrenilirken, Fransız devinin ikna olması durumunda transferin sezon bitmeden tamamlanması bekleniyor. Galatasaray formasıyla bu sezon 13 mücadeleye çıkan 30 yaşındaki forvet, 9 gol ve 6 asistle oynayarak takımına önemli bir katkıda bulundu.
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