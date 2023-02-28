Cenk Tosun'dan penaltı açıklaması: Depremden etkilendiğim için kaçırdım

Beşiktaş'ın deneyimli santrforu Cenk Tosun, Antalyaspor maçında kaçırdığı penaltı hakkında takım arkadaşlarına açıklamada bulundu.

Süper Lig'in kritik maçlarından biri olan Beşiktaş-Antalyaspor maçının son dakikalarında penaltı kaçırarak takımını 3 puandan eden Cenk Tosun, takım arkadaşlarıyla bir görüşme gerçekleştirerek özür diledi.



'Deprem beni etkiledi'

Daha önce 12 penaltıyı da gole çeviren deneyimli santrforun, takım arkadaşlarına, 'Depremden çok etkilendim. Henüz kendimi toparlayamadım, penaltıyı da bu yüzden kaçırdığımı düşünüyorum.' ifadelerini kullandığı öğrenildi.



Arkadaşlarından destek geldi

Diğer oyuncuların ise golcü oyuncuya destek verdiği ve moralini bozmaması gerektiğini söylediği belirtildi.



Cenk bu sezon 22 maçta 12 gol 2 asistlik performans sergiledi.

