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Beyaz Gazete
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Arap basınından olay iddia: Anderson Talisca, Galatasaray'la anlaştı

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Anderson Talisca'nın Galatasaray ile el sıkıştığı iddia edildi.

Arap basınından olay iddia: Anderson Talisca, Galatasaray'la anlaştı
Ekleme: 28.02.2023 - 15:23 Güncelleme: 28.02.2023 - 15:24 / Editör: Ozge Selin
Galatasaray transfer çalışmalarını sürdürürken, Suudi Arabistan basınından çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Fenomen bir gazetecinin ortaya attığı habere göre; Anderson Talisca, Al Nassr ile devam etmeme kararı aldı ve Galatasaray ile el sıkıştı.

Arap basınından olay iddia: Anderson Talisca, Galatasaray'la anlaştı

Taraftar çok istiyor

Bu iddia üzerine sosyal medya karışırken, yıldız futbolcunun Süper Lig'e döneceğini düşünen sarı-kırmızılı taraftarlar, oyuncunun sosyal medya hesaplarını mesaj ve yorum bombardımanına tuttu.

16 maç 14 gol

Cristiano Ronaldo ile takım arkadaşı olan Brezilyalı orta saha, bu sezon 16 maçta 14 gole imza attı.

Arap basınından olay iddia: Anderson Talisca, Galatasaray'la anlaştı
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