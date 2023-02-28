  • USD: 18,86 - 18,90
  • EURO: 19,91 - 19,94
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Ahmet Ağaoğlu'ndan Kadıköy iddialarına yalanlama

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Fenerbahçe-Konyaspor maçı oynanırken bir grup taraftarın yapmış olduğu protesto sırasında diğer kulüp başkanlarının stadı terk ettiği ve kendisinin ise maç sonuna kadar oturduğu şeklinde yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Ekleme: 28.02.2023 - 10:33 Güncelleme: 28.02.2023 - 10:34 / Editör: Ozge Selin
Ahmet Ağaoğlu, davetli olarak gittiği Fenerbahçe-Konyaspor maçında yaşananlarla ilgili bir açıklama yayımladı. Ağaoğlu, karşılaşmada bir grup taraftarın yaptığı protestolara rağmen stattan ayrılmadığına yönelik iddiaları yalanladı.


Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun konuyla ilgili açıklaması şöyle:
'Ülkemizi derinden sarsan deprem felaketinin ardından kulüp olarak futbol ailesinin birlik ve beraberlik içerisinde duruş göstermesi doğrultusunda organizasyonlar gerçekleştirdik. Trabzon'da oynadığımız Basel karşılaşmasını TFF Yönetimi, Kulüp Başkanlarımız ve tüm takımlarımızın taraftarlarıyla birlikte izleyerek herkesin takdirini kazanan bir görüntü sergilediğimiz kamuoyunun malumudur.

Amacımız bu zorlu süreçte tüm imkanlarımızla devletimizin ve milletimizin yanında olduğumuz mesajını vermekti.

Akabinde Fenerbahçe Başkanı Sn. Ali Koç ve Beşiktaş Başkanı Sn. Ahmet Nur Çebi'nin sahalarında oynanacak erteleme maçlarında bu birlik ve beraberliğin sürdürülmesi amacıyla yapmış oldukları davete TFF Başkanımız ve diğer Kulüp Başkanlarımız ile birlikte katıldık. Amacımız aynı, sloganımız; omuz omuza devletimizin ve milletimizin yanındayızdı.

Bazı basın yayın organlarında yazıldığı gibi Fenerbahçe – Konyaspor karşılaşması oynanırken bir grup taraftarın yapmış olduğu protesto sırasında diğer kulüp başkanlarının stadı terk ettiği ve benim ise maç sonuna kadar oturduğum şeklinde yer alan ifadeler hiçbir şekilde gerçeği yansıtmamaktadır. Maçın bitimine 10-15 dakika kala diğer kulüp başkanlarıyla birlikte kalkarak stadyumdan birlikte ayrıldık.

Hemen ertesi günde ise saat 07:00'de deprem bölgesine giderek Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sn. Murat Kurum'u ziyaret edip, İçişleri Bakanımız Sn. Süleyman Soylu'yu da telefonla arayarak günlerdir sürdürmüş oldukları özverili çalışmalar ve insan üstü gayretlerinden dolayı kendilerine şükranlarımızı arz ettik. Dün olduğu gibi bugün de camia olarak tüm imkanlarımızla devletimizin ve milletimizin yanında olduğumuzu kendilerine belirttik.

Aynı zamanda Kulüpler Birliği ve Türkiye Futbol Federasyonu'yla 1 Mart'ta gerçekleştirmeyi planladığımız ‘Omuz Omuza' yardım kampanyasında da nasıl bir yol izlememiz gerektiği konusunda kendileriyle fikir alışverişinde bulunduk.'

Hal böyle iken, maç esnasında bazı protestolar yapılırken bütün kulüp başkanları stadyumu terk etmelerine rağmen ‘Ahmet Ağaoğlu yerinden kalkmadı' şeklinde yazılan yazıların gerçekle yakından uzaktan ilişiği olmadığı gibi hangi amaçla yapıldığını da anlayabilmiş değiliz.'
Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar...
ABD basınında dikkat çeken sözler! ‘Türkiye bitmeyen deprem felaketine rağmen sağlık sistemi için çalışıyor’
Türkiye 2022'de yüzde 5,6 büyüdü
Dünya Türkiye için toplanacak
MİT, PKK/KCK'lı Ramazan Güneş'i Irak'ta yakaladı
Bakan Akar, Deprem Harekat Planı'nı saat saat açıkladı! 'Uzaktan ahkam kesmekle olmuyor'
Milyonlarca EYT'linin beklediği gün geldi! Teklif bugün Meclis'te görüşülecek
Doğal Afet Sigortaları Kurumu'ndan depremzedeye avans ödemesi! İlk kez uygulanacak
'Eşyalarım çalındı, kafama silah dayandı' iddialarında bulunmuştu! Cumhuriyet'in haberi yalan çıktı
Sağlık Bakanı Koca: Osmaniye'de şebeke suyu içme suyu olarak kullanıma elverişlidir
Fatih Portakal'ın 'Kızılay' iftiralarına Kerem Kınık'tan yanıt: Satışa konu olamaz
Cumhurbaşkanı Erdoğan Adıyaman'da konuştu: Dünyada böyle başka bir ülke yok
Bakan Nebati: Yapılan bağışlar vergi matrahına indirim olarak yansıyacak
Başkan Erdoğan Adıyamanlılara seslendi: Kimse mağdur edilmeyecek
Yasalaşma tarihi belli oldu! AK Parti'den yeni açıklama: İlk gündem maddemiz EYT
AK Parti'den seçim tarihiyle ilgili açıklama
İnşaatta kalitesiz malzeme kullanan müteahhitler 'bilinçli taksirle ölüm' suçundan yargılanacak
Rönesans Rezidans’ın Karadağ’daki ortağı için flaş talep: Kırmızı Bülten için harekete geçildi
Başkan Erdoğan ve Bahçeli konteyner kentte incelemelerde bulunuyor
CHP İzmir'deki TOKİ projelerini iptal etti: Vatandaşlar tepki gösterdi
Uzmanlardan İstanbul'u 'kuzeye taşıma' önerisi

Uzmanlardan İstanbul'u 'kuzeye taşıma' önerisi

Depremin ardından riskli binalarla ilgili akıllara takılan sorular

Depremin ardından riskli binalarla ilgili akıllara takılan sorular

Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?

Asrın felaketi sonrası ortaya çıktı: Pasif mühendislik tehlikesi

Asrın felaketi sonrası ortaya çıktı: Pasif mühendislik tehlikesi

Koronavirüs pandemisinin arkasındaki şoke eden gerçek! Yeni rapor üst düzey isimlere sunuldu

Koronavirüs pandemisinin arkasındaki şoke eden gerçek! Yeni rapor üst düzey isimlere sunuldu

Dağların arasında fark edildi: Dehşete düşüren görüntüler havadan kaydedildi

Dağların arasında fark edildi: Dehşete düşüren görüntüler havadan kaydedildi