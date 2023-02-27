TFF, Kulüpler Birliği'ni toplantıya çağırdı! 'Seyircisiz lig' konuşulacak

Fenerbahçe'nin Konyaspor ile oynadığı maçta tribünlerden gelen istifa sloganları sonrası TFF, Kulüpler Birliğini 'seyircisiz lig' konusunu görüşmek için davet etti. İşte detaylar...

Fenerbahçe-Konyaspor maçında yaşanan 'istifa' sloganları sonrasında TFF harekete geçti... Futbol Disiplin Talimatı'nın 63'üncü maddesinde yer alan 'çirkin ve kötü tezahürat' kapsamında Fenerbahçe, PFDK'ya verildi.



MHP'DEN AÇIKLAMA GELDİ



MHP'den yapılan, 'Bütün kulüp başkanlarının müsabakaların ya seyircisiz ya da gerekli tedbirlerin alınarak oynanması hususunda acil ve gerekli adımları atmaları kaçınılmaz görevleridir. Milliyetçi Hareket Partisi konunun takipçisidir' açıklama üzerine TFF yönetim kurulu olağanüstü toplandı. Tribünlere siyasetin girmemesi için çözüm önerileri tartışıldı.



TFF, KULÜPLER BİRLİĞİNİ GÖRÜŞMEYE DAVET ETTİ



TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin çağrısı üzerine bu hafta içinde Kulüpler Birliği Vakfı ile bir istişare görüşmesi yapılacak. Aralarında lig maçlarının seyircisiz oynanması dahil pek çok konu görüşülecek.