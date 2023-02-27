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FENERBAHÇE TARİHİNE GEÇTİ! Enner Valencia Fenerbahçe tarihinin en golcü 10. futbolcusu oldu

Fenerbahçe'nin yıldız golcüsü Enner Valencia attığı goller ile kulüp tarihine geçmeyi başardı. Ekvadorlu yıldız Fenerbahçe'nin en golcü 10. futbolcusu oldu.

Ekleme: 27.02.2023 - 10:54 Güncelleme: 27.02.2023 - 10:55 / Editör: Ozge Selin
Fenerbahçe'nin Ekvadorlu yıldızı Enner Valencia performansıyla göz doldurmaya devam ediyor. Yıldız futbolcu Fenerbahçe tarihine geçti.

Fenerbahçe'nin Konyaspor ile oynadığı Süper Lig maçında 2 gol atan Enner Valencia kulüp tarihinin en golcü 10. ismi olmayı başardı. Bu sezon yüksek bir performans sergileyen Enner Valencia şu ana kadar attığı 22 gol ile gol krallığı listesinin zirvesinde yer alıyor.

Süper Lig'de oynadığı 19 maçta 22 gol kaydeden Valencia Avrupa'da Erling Haaland'ın ardından 20 gol barajını geçen ikinci isim olmayı başardı. Enner Valencia, Kayserispor maçında Fenerbahçe formasıyla 100. maçına çıkacak. Ekvadorlu yıldız isim Fenerbahçe formasıyla çıktığı 99 maçta 51 gol atarak Fenerbahçe tarihinin en golcü 10. futbolcusu oldu.

Enner Valencia'nın sezonun geri kalan kısmında yüksek performansını sürdürmesi halinde listede üst sıralara çıkması bekleniyor..

FENERBAHÇE TARİHİNE GEÇTİ! Enner Valencia Fenerbahçe tarihinin en golcü 10. futbolcusu oldu
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